Phim Việt chiếu Lễ 30/4 và 1/5: thu trăm tỷ đồng có dễ không?

(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị “Phí Phông” vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. “Heo Năm Móng” – một phim kinh dị khác thay thế “Phí Phông” dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.

Phí Phông thong dong thắng lớn

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung lập thành tích phim kinh dị có tốc độ đạt mốc phòng vé 100 tỷ nhanh nhất ở Việt Nam (chỉ trong 6 ngày rưỡi chiếu rạp). Loạt kỷ lục phòng vé khác của riêng dòng phim kinh dị cũng được Phí Phông lập ra, như: doanh thu đặt vé trước cao nhất (13 tỷ đồng), kỷ lục doanh thu trong ngày (19,4 tỷ đồng) và phim kinh dị Việt chạm mốc 70 tỷ đồng nhanh nhất.

Thành tích của Phí Phông được xem là xứng đáng, hội tụ nhiều nguyên do. Đầu tiên là bộ phim được dời lên chiếu sớm hơn mùa Lễ 30/4 và 1/5 một tuần, dẫn đến giảm áp lực cạnh tranh với nhiều phim Việt khác ra đồng loạt vào dịp lễ. Dù nội dung không phức tạp hay xuất sắc, chất lượng phim Phí Phông được đánh giá phần lớn là tích cực, là tác phẩm nổi trội trong dòng phim kinh dị khai thác truyền thuyết dân gian, dẫn đến hiệu ứng truyền miệng (Word of Mouth - WOM) tốt trên mạng xã hội và thu hút ngày càng nhiều người ra rạp.

Đoàn phim cũng có chuỗi hoạt động quảng bá dày đặc và hiệu quả, nhất là các chuyến cine tour (giao lưu khán giả tại các rạp chiếu) có sự tham gia của sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan (Nina) – người trực tiếp sang Việt Nam từ ngày 25/4 tham gia 3 ngày cinetour liên tiếp tại TPHCM cùng dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy…

Nếu trong phim Phí Phông, Nina Nutthacha Padovan đảm nhận vai cô bé người dân tộc miền núi Lua có những biểu hiện khác thường đầy ám ảnh thì ở ngoài đời, sao nhí mới 11 tuổi này chinh phục hoàn toàn khán giả với nét mặt xinh xắn, nhảy đẹp, phong thái chuyên nghiệp, năng lượng tươi trẻ, tính cách thân thiện và đáng yêu.

Bất ngờ với Heo Năm Móng

Heo Năm Móng của đạo diễn Lưu Thành Luân là một trường hợp thành công đáng nể trong mùa phim Việt chiếu Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay. Thành công này không đến từ chất lượng nổi trội hay bùng nổ mà đến từ các hiệu ứng khác nhau như nhu cầu xem phim kinh dị của khán giả đại chúng vẫn rất cao, đồng thời phim giúp người xem có thể thỏa mãn được nhu cầu giải trí hiếu kỳ thông qua những thủ pháp cơ bản quen thuộc nhất của dòng phim kinh dị, hợp với phần lớn khán giả: thủ pháp hù dọa jump scare (tạo ra sự sợ hãi đột ngột và cảm giác giật mình).

Bộ phim không quá phức tạp trong cài cắm tình tiết câu chuyện, khai thác được vài nét đẹp văn hóa bản địa đặc trưng, phần kết thúc phim cũng dễ đoán và có pha chút hài hước từ điệu bộ, lời thoại nhân vật. Dàn diễn viên Võ Tấn Phát (lần đầu đóng phim điện ảnh thể loại kinh dị), Trần Ngọc Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân, nghệ sĩ Thanh Thủy, Duy Khương, Phương Duyên, Nhật Ý, Uy Trần, bé Bồ Câu… đóng tròn vai. Vì vậy, về tổng thể Heo Năm Móng lại trở nên dễ xem, đoạn kết không gây ức chế mà mang lại thông điệp nhân quả “tội ác phải đền, gieo nhân nào gặt quả đấy” dễ cảm thụ với số đông.

Việc Heo Năm Móng dẫn đầu cuộc đua phòng vé từ ngày 29/4 với trên 2.600 suất chiếu mỗi ngày giúp phim dễ dàng vượt qua ngưỡng an toàn, có lợi nhuận cho nhà sản xuất và hướng tới trở thành phim Việt tiếp theo vượt cột mốc 100 tỷ đồng trong những ngày tới.

Ba bộ phim Việt còn lại trên đường đua phim chiếu Lễ 30/4 và 1/5 là Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Anh Hùng - phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo và Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh đang tạm xếp sau ở phòng vé. Đại tiệc trăng máu 8 và Anh Hùng đã vượt quanh thu 20 tỷ đồng trong ngày 29/4. Kỳ nghỉ lễ kéo dài mang hi vọng gia tăng doanh thu cho các cho nhà sản xuất. Đến ngày 8/5/2026 có thêm phim Việt thể loại kinh dị khác ra rạp là Thẩm mỹ viện âm phủ của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng (người mẫu Ngọc Trinh đóng chính) và ngày 15/5 có phim Một thời ta đã yêu (tác phẩm tâm lý tình cảm của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa).