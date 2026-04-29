Phim Việt chiếu Lễ 30/4 và 1/5: thu trăm tỷ đồng có dễ không?

(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị “Phí Phông” vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. “Heo Năm Móng” – một phim kinh dị khác thay thế “Phí Phông” dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan cùng diễn viên phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” giao lưu khán giả tại các rạp chiếu

Phí Phông thong dong thắng lớn

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung lập thành tích phim kinh dị có tốc độ đạt mốc phòng vé 100 tỷ nhanh nhất ở Việt Nam (chỉ trong 6 ngày rưỡi chiếu rạp). Loạt kỷ lục phòng vé khác của riêng dòng phim kinh dị cũng được Phí Phông lập ra, như: doanh thu đặt vé trước cao nhất (13 tỷ đồng), kỷ lục doanh thu trong ngày (19,4 tỷ đồng) và phim kinh dị Việt chạm mốc 70 tỷ đồng nhanh nhất.

Thành tích của Phí Phông được xem là xứng đáng, hội tụ nhiều nguyên do. Đầu tiên là bộ phim được dời lên chiếu sớm hơn mùa Lễ 30/4 và 1/5 một tuần, dẫn đến giảm áp lực cạnh tranh với nhiều phim Việt khác ra đồng loạt vào dịp lễ. Dù nội dung không phức tạp hay xuất sắc, chất lượng phim Phí Phông được đánh giá phần lớn là tích cực, là tác phẩm nổi trội trong dòng phim kinh dị khai thác truyền thuyết dân gian, dẫn đến hiệu ứng truyền miệng (Word of Mouth - WOM) tốt trên mạng xã hội và thu hút ngày càng nhiều người ra rạp.

Đoàn phim cũng có chuỗi hoạt động quảng bá dày đặc và hiệu quả, nhất là các chuyến cine tour (giao lưu khán giả tại các rạp chiếu) có sự tham gia của sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan (Nina) – người trực tiếp sang Việt Nam từ ngày 25/4 tham gia 3 ngày cinetour liên tiếp tại TPHCM cùng dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy…

5 phim Việt đang “chiếm lĩnh” rạp chiếu mùa Lễ 30/4 và 1/5

Nếu trong phim Phí Phông, Nina Nutthacha Padovan đảm nhận vai cô bé người dân tộc miền núi Lua có những biểu hiện khác thường đầy ám ảnh thì ở ngoài đời, sao nhí mới 11 tuổi này chinh phục hoàn toàn khán giả với nét mặt xinh xắn, nhảy đẹp, phong thái chuyên nghiệp, năng lượng tươi trẻ, tính cách thân thiện và đáng yêu.

Bất ngờ với Heo Năm Móng

Heo Năm Móng của đạo diễn Lưu Thành Luân là một trường hợp thành công đáng nể trong mùa phim Việt chiếu Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay. Thành công này không đến từ chất lượng nổi trội hay bùng nổ mà đến từ các hiệu ứng khác nhau như nhu cầu xem phim kinh dị của khán giả đại chúng vẫn rất cao, đồng thời phim giúp người xem có thể thỏa mãn được nhu cầu giải trí hiếu kỳ thông qua những thủ pháp cơ bản quen thuộc nhất của dòng phim kinh dị, hợp với phần lớn khán giả: thủ pháp hù dọa jump scare (tạo ra sự sợ hãi đột ngột và cảm giác giật mình).

Dàn diễn viên phim Heo Năm Móng giao lưu khán giả tại các rạp chiếu

Bộ phim không quá phức tạp trong cài cắm tình tiết câu chuyện, khai thác được vài nét đẹp văn hóa bản địa đặc trưng, phần kết thúc phim cũng dễ đoán và có pha chút hài hước từ điệu bộ, lời thoại nhân vật. Dàn diễn viên Võ Tấn Phát (lần đầu đóng phim điện ảnh thể loại kinh dị), Trần Ngọc Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân, nghệ sĩ Thanh Thủy, Duy Khương, Phương Duyên, Nhật Ý, Uy Trần, bé Bồ Câu… đóng tròn vai. Vì vậy, về tổng thể Heo Năm Móng lại trở nên dễ xem, đoạn kết không gây ức chế mà mang lại thông điệp nhân quả “tội ác phải đền, gieo nhân nào gặt quả đấy” dễ cảm thụ với số đông.

Việc Heo Năm Móng dẫn đầu cuộc đua phòng vé từ ngày 29/4 với trên 2.600 suất chiếu mỗi ngày giúp phim dễ dàng vượt qua ngưỡng an toàn, có lợi nhuận cho nhà sản xuất và hướng tới trở thành phim Việt tiếp theo vượt cột mốc 100 tỷ đồng trong những ngày tới.

Ba bộ phim Việt còn lại trên đường đua phim chiếu Lễ 30/4 và 1/5 là Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Anh Hùng - phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo và Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh đang tạm xếp sau ở phòng vé. Đại tiệc trăng máu 8Anh Hùng đã vượt quanh thu 20 tỷ đồng trong ngày 29/4. Kỳ nghỉ lễ kéo dài mang hi vọng gia tăng doanh thu cho các cho nhà sản xuất. Đến ngày 8/5/2026 có thêm phim Việt thể loại kinh dị khác ra rạp là Thẩm mỹ viện âm phủ của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng (người mẫu Ngọc Trinh đóng chính) và ngày 15/5 có phim Một thời ta đã yêu (tác phẩm tâm lý tình cảm của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.