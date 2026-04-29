Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.

Cùng dự Lễ dâng hương có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang - nơi hội tụ linh khí của truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là công trình giàu ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, kết tinh tâm huyết của nhiều thế hệ, là không gian tri ân trang nghiêm, nơi tôn vinh các bậc tiền nhân, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang gìn giữ, phát huy giá trị của Đền tưởng niệm, để nơi đây thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Từ đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội đã trao 50 phần quà tặng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trong sáng 29/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm gia đình ông Bùi Văn Truyện là thương binh 3/4, bị nhiễm chất độc hóa học và bà Trần Thủy Cần là vợ liệt sĩ, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, gia đình người có công với cách mạng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội mong các thương binh, gia đình người có công tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.