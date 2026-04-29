Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang

Cùng dự Lễ dâng hương có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang - nơi hội tụ linh khí của truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là công trình giàu ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, kết tinh tâm huyết của nhiều thế hệ, là không gian tri ân trang nghiêm, nơi tôn vinh các bậc tiền nhân, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang gìn giữ, phát huy giá trị của Đền tưởng niệm, để nơi đây thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Từ đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội đã trao 50 phần quà tặng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trong sáng 29/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm gia đình ông Bùi Văn Truyện là thương binh 3/4, bị nhiễm chất độc hóa học và bà Trần Thủy Cần là vợ liệt sĩ, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, gia đình người có công với cách mạng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội mong các thương binh, gia đình người có công tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.