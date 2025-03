TP.HCM: Khiêng quan tài diễu phố, 9 người bị bắt đối mặt mức án lên đến 7 năm tù

(Ngày Nay) - Do kinh doanh quần áo trên mạng xã hội tiktok nhưng không hiệu quả, Tuấn đã lên kế hoạch quay clip gây sốc bằng cách thuê người khiêng quan tài diễu phố.

Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng liên quan đến vụ việc nhóm người mặc đồ đen khiêng "quan tài" diễu phố trước chợ Bến Thành (Q.1), gây bức xúc trong dư luận.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, Long An), Nguyễn Văn Quyết (SN 1995), Võ Thị Thanh Xuân (SN 1995), Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000), Nguyễn Văn Thẩm (SN 1994), Nguyễn Quốc Cường (SN 1981), Phạm Hùng Cường (SN 1977), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1972) và Lê Văn Nghĩa (SN 1981).

Riêng hai đối tượng Ngô Văn Ràng (SN 1960) và Huỳnh Ngọc Hưng (SN 1974) đang được xem xét xử lý sau.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Ngọc Tuấn là người khởi xướng vụ việc. Tuấn kinh doanh quần áo online trên TikTok nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Để thu hút sự chú ý, Tuấn lên kế hoạch quay clip gây sốc, cụ thể là thuê người khiêng quan tài diễu phố nhằm tăng lượt xem, qua đó quảng bá sản phẩm.

Sau khi bàn bạc với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết - Võ Thị Thanh Xuân và Nguyễn Đăng Khoa, Tuấn mua một quan tài từ trại hòm Nhạn Bảo Thọ (Long An) với giá 3,5 triệu đồng, thuê người khiêng với giá 500.000 đồng/người. Nhóm này tổ chức quay clip tại Studio HM Production (Q.1) vào ngày 25/2.

Không dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục đưa quan tài đến khu vực chợ Bến Thành để quay thêm cảnh khiêng quan tài diễu hành trên đường phố đông người. Đoạn clip sau đó được đăng tải lên TikTok vào ngày 1/3, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ với hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây phẫn nộ trong dư luận.

Hành vi này được xác định đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Phùng Anh Chuyên - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM - Giám đốc Công Ty Luật ACLaw nhận định Hành vi nêu trên của các đối tượng có thể vi phạm Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ theo điều luật nêu trên, các đối tượng đã thực hiện hành vi vi phạm có tổ chức, nên có thể bị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 với mức án quy định từ 2 đến 7 năm tù.

Ngoài ra, các đối tượng trên có thể bị xử phạt hành chính khi việc khiêng quan tài diễu phố có thể bị xem là vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Dù mục đích là quảng cáo nhưng hình thức khiêng quan tài đi bộ trên đường phố đã gây cản trở cho người và phương tiện lưu thông, vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Do đó, hành vi này có thể bị phạt tiền 400.000 đồng đến 600.000 đồng theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 168/2024.

Song song đó, hành vi của các đối tượng còn vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Như vậy, hành vi nêu trên thể bị xử lý theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP vì việc Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam, gây phản cảm hoặc ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Căn cứ theo điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP và có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 40.000.000 đến 60.000.000 đồng.