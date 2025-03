Vụ nam thanh niên đánh bảo vệ để bênh chó: Phòng vệ chính đáng hay hành vi côn đồ?

Hôm qua (28-2-2025), Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (SN 1999, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Những hành vi của Huy và bạn gái lẫn người bảo vệ vẫn đang là chủ đề được dư luận tranh luận sôi nổi với nhiều quan điểm trái chiều. Phóng viên Ngày Nay đã có những trao đổi với Luật sư Phùng Anh Chuyên - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM - Giám đốc Công Ty Luật ACLaw để phân tích kỹ hơn về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc.

Nam thanh niên 9X cùng bạn gái đối mặt án phạt nào?

Luật sư Phùng Anh Chuyên cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi của Huy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh gồm: tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Đối với tội cố ý gây thương tích, mức hình phạt phụ thuộc vào tỷ lệ thương tật của nạn nhân. Nếu tỷ lệ thương tật dưới 11%, Huy có thể bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Nếu từ 11% đến 30%, mức án có thể từ 2 đến 5 năm. Trường hợp thương tật từ 31% đến 60%, mức phạt từ 7 đến 12 năm.

“Ngoài ra, Huy còn có thể bị truy cứu thêm tội gây rối trật tự công cộng do hành vi hành hung người đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm. Nếu bị kết án cả hai tội danh, tổng hợp hình phạt có thể lên đến 17 năm tù”, luật sư Chuyên nhận định.

Song song đó, Huy lại là đối tượng từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, vì vậy theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015, tiền án về tội danh trước đó có thể là tình tiết tăng nặng nếu chưa được xóa án tích. Điều này đồng nghĩa với việc Huy có thể bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc hơn trong vụ án lần này.

Riêng về phần cô bạn gái người nước ngoài của Huy, cũng là người tham gia vào vụ việc và có hành vi lăng mạ, tấn công nhân viên bảo vệ trước khi vụ việc xảy ra, luật sư Chuyên cho biết hành vi của cô gái có thể bị xử phạt hành chính từ 2 đến 3 triệu đồng.

Nếu quá trình điều tra xác định được cô gái có hành vi tấn công, gây tổn thương cho nhân viên bảo vệ, cô gái có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích tùy vào mức độ thương tật của nạn nhân.

Hành động dùng gậy đuổi chó của người bảo vệ có phù hợp?

Trước câu hỏi trái chiều của một số người về việc nhân viên bảo vệ sử dụng gậy nhựa đánh vào con chó của Huy và bạn gái có vi phạm quy định pháp luật không? Luật sư Phùng Anh Chuyên nhận định: “Theo Nghị định 14/2021/NĐ-CP, hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi có thể bị xử phạt hành chính từ 1 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bảo vệ chỉ dùng gậy để xua đuổi chó nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh, thì hành vi này không bị xem là vi phạm pháp luật”.

Còn riêng hành động nhân viên bảo vệ đã sử dụng cây sắt để “hù dọa” Huy trước khi bị đánh, liệu có sai hay không? Và hành vi này ảnh hưởng như thế nào đến việc xem xét hành vi phòng vệ chính đáng của Huy?

Luật sư Chuyên dẫn giải, theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015, phòng vệ chính đáng chỉ được coi là hợp pháp khi hành vi chống trả nhằm bảo vệ bản thân khỏi một mối đe dọa tức thì, trực tiếp.

Trong trường hợp này, nhân viên bảo vệ có sử dụng cây sắt để đe dọa, nhưng không có hành vi tấn công trực tiếp. Trong khi đó, Huy sau khi giật được cây sắt đã tấn công mạnh vào đầu bảo vệ, gây thương tích nghiêm trọng. Điều này cho thấy Huy không còn trong tình thế phòng vệ chính đáng mà đã chủ động tấn công, thậm chí có yếu tố côn đồ. Vì vậy, việc bảo vệ “hù dọa” trước đó không phải là căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự cho Huy.

Trước đó, vào khoảng 9h15 sáng 27/2, Huy cùng bạn gái tên Paris… Le (SN 1993, quốc tịch Mỹ, trú Q.Bình Thạnh) đi dạo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1). Khi đến khu vực phía sau gốc cây số 16T trên phố đi bộ thì con chó trên tay Paris… Le nhảy xuống và chạy rông.

Phát hiện sự việc, ông N.X.C (SN 1967, ngụ Q.Bình Thạnh) là nhân viên bảo vệ phố đi bộ đến nhắc nhở. Thời điểm này, ông C. dùng một gậy bằng nhựa đánh vào thú cưng của bạn gái Huy nên cô gái chạy đến mắng và đánh trả lại.

Huy bênh bạn gái nên cũng đến xô đẩy nhân viên bảo vệ. Ông C. chạy đến khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt quay lại hù dọa. Quá trình giằng co, Huy giật được gậy sắt và đánh vào đầu ông C. khiến nam bảo vệ ngã xuống đất bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu.

Toàn bộ sự việc được người đi đường quay video lại đưa lên mạng xã hội. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt can thiệp và đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc. Một ngày sau, Huy bị bắt. Quá trình xác minh, Huy từng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”.