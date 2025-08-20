TPHCM kích cầu thu hút khách du lịch

(Ngày Nay) - Ngày 19/8, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kích cầu thu hút khách du lịch đến T PHCM năm 2025 , nhằm tìm kiếm các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phát huy giá trị, sức hút của du lịch TPHCM như điểm đến lý tưởng hàng đầu Việt Nam.

Hội nghị cũng nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 229 của Chính phủ về chính sách miễn thị thực cho công dân 12 nước châu Âu theo chương trình kích cầu phát triển du lịch và hiện thực hóa mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 50 triệu lượt khách du lịch nội địa và đạt tổng thu ngành du lịch 290.000 tỷ đồng trong năm 2025 của ngành du lịch TPHCM

Dịp này, Sở Du lịch TPHCM đã công bố chương trình hợp tác với Traveloka Việt Nam. Theo đó, Traveloka sẽ triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến TPHCM trên nền tảng số, đồng thời dành gói ưu đãi trị giá hơn 4 tỷ đồng e-voucher cho du khách khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn tại TPHCM thông qua ứng dụng và trang web www.traveloka.com. Chương trình có sự đồng hành của các doanh nghiệp trong toàn hệ sinh thái du lịch.

Cùng với đó, Sở Du lịch TPHCM cũng ký kết với Foody (đơn vị vận hành ShopeeFood) triển khai chương trình “Hộ chiếu ẩm thực” – công cụ tương tác thông minh, giúp du khách dễ dàng khám phá hành trình ẩm thực độc đáo. Sở cũng phối hợp các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và công bố các tour ẩm thực chuyên đề, giới thiệu món ăn truyền thống, nhà hàng đặc sản và trải nghiệm ẩm thực mới lạ. Năm 2025, Cẩm nang Ẩm thực TPHCM sẽ được tái bản dưới dạng in và điện tử, bổ sung nhiều địa chỉ, món ăn đặc trưng tại các phường, xã mới của TPHCM.

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kiến tạo những trải nghiệm khác biệt, mới mẻ cho du khách. Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ để hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, phong phú, giúp hành trình khám phá TPHCM trở nên dễ dàng nhưng vẫn đậm dấu ấn riêng.

Với chuỗi chương trình kích cầu du lịch đến hết năm 2025, Sở Du lịch TPHCM kỳ vọng, đưa TPHCM trở thành điểm đến sôi động, cởi mở và sáng tạo, tiếp tục lan tỏa thông điệp “Find your vibes – Tìm đúng chất, chạm đúng cảm”, thôi thúc du khách trong và ngoài nước khám phá một TPHCM mới, trẻ trung, tràn đầy hứng khởi.