TP.HCM: Kiến nghị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng thời điểm với Metro Bến Thành - Cần Giờ

(Ngày Nay) - Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM cho rằng, dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành được triển khai cùng thời điểm với tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình đầu tư của các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Thông tin này vừa được Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất trong tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc chấp thuận phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo đó, dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài tuyến chính khoảng 54km được xây dựng đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 17tấn/trục.

Dự án có điểm đầu tại Công viên 23 tháng 9, P.Bến Thành, đi dọc theo đường Ký Con qua rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh, tiếp đó cắt qua đường Hoàng Diệu để vào đường Nguyễn Tất Thành.

Khi đến cuối đường Nguyễn Tất Thành (khu vực cầu Tân Thuận 2), tuyến chuyển hướng sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và vào đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1, đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận xã Nhà Bè.

Tại đây, tuyến sẽ đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khi dân Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp để qua xã Bình Khánh. Kế đến, tuyến đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành, sau đó chuyển hướng vượt qua cao tốc Bến Lức – Long Thành tại Km18+800 và đi vào đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn tới xã An Thới Đông.

Sau khi Metro vào địa phận xã này sẽ tiếp tục đi thẳng đường Rừng Sác, vượt qua sông An Nghĩa, Rạch Đôn, sông Lôi Giang, thứ đến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang địa phận xã Cần Giờ. Tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi).

Tại xã Cần Giờ, tuyến cơ bản đi theo đường Rừng Sác đến cuối đường tại nút giao với đường Duyên Hải rồi tiếp tục đi thẳng về Khu đất 39ha thuộc xã Cần Giờ. Đây là điểm cuối cùng của tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ.

Toàn tuyến Metro giai đoạn 1 có hai nhà ga, gồm: ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Ở giai đoạn 2, khi có nhu cầu sẽ hình thành 4 nhà ga khác, bao gồm: ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh; 1 Depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ và 1 trung tâm OCC đặt tại xã này. Sở Quy hoạch Kiến trúc nhận định, hướng tuyến của phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của dự án cơ bản phù hợp với chủ trương.

Sở Quy hoạch Kiến trúc kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến sau khi giải quyết một số nội dung, như: quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án bố trí đoạn chuyển tiếp giữa đoạn đi ngầm và đoạn đi nổi tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành và lấy ý kiến bổ sung các đơn vị trong phạm vi có thay đổi phương án...

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc còn báo cáo UBND TP.HCM về đề xuất của chủ đầu tư bố trí chuyển tiếp, từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi nổi tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành. “Công ty giải trình phương án đề xuất đã xem xét đầy đủ về hiệu quả kinh tế, các yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ kiến trúc, ... dung hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân”, Sở Quy hoạch Kiến trúc thông tin và cho biết:

Phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành với quy mô mặt cắt ngang đường có tổng bề rộng 67,7m hiện nay chưa được chấp thuận. Vì thế, Sở kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng tham mưu để UBND TP sớm trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng thời với thời gian triển khai dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ để đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Trước đó, UBND TP.HCM có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc thực hiện quy hoạch khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh; trong đó, nêu phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe. Tại thời điểm đó, phương án tuyến Metro đi qua khu vực này được tính toán lại để đảm bảo đồng bộ hạ tầng.

Metro Bến Thành – Cần Giờ được thiết kế tốc độ tối đa 350 km/h do Công ty Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đầu tư với tổng vốn hơn 102.430 tỷ đồng (chưa gồm gần 13.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách chi trả). Dự án được động thổ vào tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2028, kỳ vọng đảm bảo kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM với xã Cần Giờ.