TP.HCM: Phường An Phú Đông ra mắt tuyến đường hoa “xanh – sạch”

(Ngày Nay) - Ngày 15/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Phú Đông, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu “xanh – sạch” trên đường Nguyễn Thị Nhuần, đoạn qua khu phố 9.

Công trình là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú Đông lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Khu vực kể trên có rạch Sáu Thứ chảy ngang, trước đây thường bị tồn đọng rác thải sinh hoạt và đồ gia dụng hư hỏng, gây mùi hôi và làm mất mỹ quan. Từ thực tế đó, Hội LHPN phường đã phát động cán bộ, hội viên và người dân cùng chung tay cải tạo, hình thành tuyến đường hoa kiểu mẫu.

Sau hơn 20 ngày thi công, tuyến đường được hoàn thiện với các hạng mục: 49 đế sắt và chậu xi măng cỡ lớn trồng cây dứa sọc; 192 khay nhựa trồng tổng cộng 1.728 cây hoa giấy; 15 thùng rác dung tích 90 – 240 lít đặt dọc đường; 150 trụ sắt hộp kẽm làm khung đỡ cùng hệ thống tưới nước tự động.

Bà Huỳnh Kim Loan – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Đông cho biết, công trình không chỉ tạo cảnh quan tươi mới, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Tại buổi lễ, hội cũng trao tặng 15 thùng rác cho các hộ dân sinh sống trên tuyến đường.

Sau lễ ra mắt, công trình được bàn giao cho cấp ủy, các đoàn thể khu phố và người dân cùng chăm sóc, gìn giữ để tuyến đường hoa luôn duy trì vẻ khang trang, sạch đẹp.