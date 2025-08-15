TP.HCM: Phường An Phú Đông ra mắt tuyến đường hoa “xanh – sạch”

(Ngày Nay) - Ngày 15/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Phú Đông, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu “xanh – sạch” trên đường Nguyễn Thị Nhuần, đoạn qua khu phố 9.

Công trình là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú Đông lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

TP.HCM: Phường An Phú Đông ra mắt tuyến đường hoa “xanh – sạch” ảnh 1
Lễ ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu “xanh – sạch” trên đường Nguyễn Thị Nhuần.

Khu vực kể trên có rạch Sáu Thứ chảy ngang, trước đây thường bị tồn đọng rác thải sinh hoạt và đồ gia dụng hư hỏng, gây mùi hôi và làm mất mỹ quan. Từ thực tế đó, Hội LHPN phường đã phát động cán bộ, hội viên và người dân cùng chung tay cải tạo, hình thành tuyến đường hoa kiểu mẫu.

Sau hơn 20 ngày thi công, tuyến đường được hoàn thiện với các hạng mục: 49 đế sắt và chậu xi măng cỡ lớn trồng cây dứa sọc; 192 khay nhựa trồng tổng cộng 1.728 cây hoa giấy; 15 thùng rác dung tích 90 – 240 lít đặt dọc đường; 150 trụ sắt hộp kẽm làm khung đỡ cùng hệ thống tưới nước tự động.

TP.HCM: Phường An Phú Đông ra mắt tuyến đường hoa “xanh – sạch” ảnh 2
Lãnh đạo địa phương, cán bộ hội, hội viên cùng người dân khu phố 9 tham quan tuyến đường hoa.

Bà Huỳnh Kim Loan – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Đông cho biết, công trình không chỉ tạo cảnh quan tươi mới, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Tại buổi lễ, hội cũng trao tặng 15 thùng rác cho các hộ dân sinh sống trên tuyến đường.

Sau lễ ra mắt, công trình được bàn giao cho cấp ủy, các đoàn thể khu phố và người dân cùng chăm sóc, gìn giữ để tuyến đường hoa luôn duy trì vẻ khang trang, sạch đẹp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ An Phú Đông TP.HCM ra mắt đường hoa

Đại sứ Phạm Hùng Tâm (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương (thứ ba từ phải sang) gặp và làm việc với Thị trưởng Thành phố Hobart.
Giới lãnh đạo Australia coi trọng hợp tác với Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong chuyến thăm bang Tasmania, Đại sứ Việt Nam và đoàn công tác thành phố Huế thúc đẩy hợp tác về giáo dục, thương mại, năng lượng sạch... góp phần củng cố quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trung Quốc "dốc toàn lực" dập dịch Chikungunya.
Trung Quốc phát hiện thêm nhiều ca bệnh Chikungunya
(Ngày Nay) - Trong vòng một tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi.
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số nước ở châu Á, BS CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao đổi về nguồn gốc, cách thức lây truyền, và cách phân biệt của bệnh này.
Ảnh minh họa
Giới khoa học cảnh báo AI đang "làm cùn" kỹ năng của bác sĩ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Học viện Silesia (Ba Lan) đã kết luận rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh có thể khiến kỹ năng của các bác sĩ suy giảm, đặc biệt trong các thủ thuật đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâm sàng.