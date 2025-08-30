TP.HCM: Phương Trang miễn phí tất cả vé xe buýt chào mừng Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Chào mừng Ngày Quốc khánh, FUTA Bus Lines cho biết sẽ miễn phí toàn bộ vé xe buýt, dành cho hành khách đi lại trên địa bàn TP.HCM trong hai ngày 1 và 2/9.

Theo Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Công ty Phương Trang), chương trình là món quà tri ân mà doanh nghiệp gửi đến các hành khách đã đồng hành cùng hãng trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, miễn phí vé cho hành khách còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vận tải hành khách trong việc chung tay xây dựng một hệ thống giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Thông qua hoạt động lần này, Phương Trang mong muốn khuyến khích người dân lựa chọn xe buýt như một phương tiện di chuyển an toàn, tiện lợi, tiết kiệm; góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ bầu không khí xanh – sạch – bền vững cho thành phố.

Đại diện Công ty Phương Trang chia sẻ: “Hơn 24 năm gắn bó với ngành vận tải, chúng tôi luôn tâm niệm rằng phát triển bền vững không chỉ đến từ chất lượng dịch vụ mà còn từ trách nhiệm đối với cộng đồng.

Chương trình miễn phí vé xe buýt nhân dịp Quốc khánh 2/9 là lời cảm ơn mà Phương Trang muốn gửi đến hành khách, đồng thời cũng là cách để góp phần lan tỏa thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng.”

Trong nhiều năm qua, Công ty Phương Trang đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống xe buýt tại TP.HCM, mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, đúng giờ, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh xe buýt không chỉ là một phương tiện đi lại, mà còn là “người bạn đồng hành” tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chương trình miễn phí vé xe buýt nhân dịp Quốc khánh là minh chứng cho cam kết đó, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Công ty Phương Trang trong nỗ lực phát triển hệ thống vận tải công cộng, góp phần cùng TP.HCM xây dựng một nền giao thông bền vững, văn minh và hiện đại.

Ngày 1/8/2025 vừa qua, Phương Trang đã đưa vào khai thác, vận hành thêm 35 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 8 tuyến sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, 27 tuyến còn lại là phương tiện thuần điện EV.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố sau sáp nhập có 164 tuyến xe buýt (108 tuyến được trợ giá, 56 tuyến không trợ giá) với 2.342 phương tiện hoạt động. Thành phố đang từng bước chuyển đổi phương tiện xe buýt từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Hiện tại, TP.HCM có 48 tuyến xe buýt điện với tổng số xe hoạt động trên địa bàn là 613 xe (chiếm 26,2%). Nếu tính cả những phương tiện sử dụng nhiên liệu khí CNG hiện hữu với khoảng 500 xe thì tỷ lệ phương tiện sạch, thân thiện môi trường đạt 48%, mục tiêu hướng đến 100% vào năm 2030.