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Trải nghiệm Tết Đoan Ngọ, kết nối văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

Ngọc Ánh In bài viết
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(Ngày Nay) -Nhân dịp Tết Đoan Ngọ, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo những người yêu mến văn hóa Trung Quốc tham gia.
Các hoạt động trải nghiệm tại chương trình
Các hoạt động trải nghiệm tại chương trình

Chương trình có sự tham gia của Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Điền Khải Nho; Viện trưởng phía Trung Quốc của Học viện Khổng Tử, Đại học Hà Nội Đàm Vĩnh Hoa; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trần Nhất Hoàng; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương; Thiếu tướng Bùi Quang Vinh; Thiếu tướng Tạ Quang Chính; Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội Hoa Ngọc Sơn cùng các giảng viên và các bạn sinh viên.

Sự kiện giới thiệu những nét đặc sắc của Tết Đoan Ngọ trong văn hóa Trung Quốc, đồng thời tạo cơ hội để giới trẻ hai nước giao lưu, tìm hiểu những giá trị văn hóa tương đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại chương trình, người tham dự được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ cũng như các phong tục truyền thống gắn liền với ngày lễ này. Nhiều hoạt động trải nghiệm đã được tổ chức như làm túi thơm, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, thưởng thức các món ăn đặc trưng và khám phá những nét văn hóa dân gian của Trung Quốc.

Trải nghiệm Tết Đoan Ngọ, kết nối văn hóa Việt Nam - Trung Quốc ảnh 1

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ là trải nghiệm làm túi thơm - phong tục phổ biến trong dịp Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc. Theo quan niệm truyền thống, túi thơm chứa các loại thảo dược có hương thơm giúp xua đuổi tà khí, cầu mong sức khỏe và bình an.

Bên cạnh đó, người tham dự còn được tìm hiểu về những phong tục đặc sắc khác của ngày Tết Đoan Ngọ như đeo dây ngũ sắc, treo ngải cứu, xương bồ và thưởng thức các món ăn truyền thống. Thông qua những hoạt động trực quan, sinh động, nhiều bạn trẻ có cơ hội tiếp cận sâu hơn với văn hóa Trung Quốc, đồng thời nhận ra những nét tương đồng với phong tục đón Tết Đoan Ngọ tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, Tết Đoan Ngọ là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của Trung Quốc và cũng có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam. Các hoạt động trải nghiệm không chỉ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trải nghiệm Tết Đoan Ngọ, kết nối văn hóa Việt Nam - Trung Quốc ảnh 2

Nhiều sinh viên tham gia chương trình cho biết họ cảm thấy thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các phong tục truyền thống thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ giao lưu, trao đổi về văn hóa, lịch sử và đời sống của hai quốc gia.

Trong những năm gần đây, các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được tổ chức đa dạng và phong phú. Thông qua những chương trình trải nghiệm như Tết Đoan Ngọ, giới trẻ có thêm cơ hội khám phá những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ngọc Ánh
Tết Đoan Ngọ kết nối văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

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