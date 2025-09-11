Trải nghiệm trạm sạc V-Green “khủng” có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc

(Ngày Nay) - Thời gian gần đây, khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) xuất hiện thêm một trạm sạc xe điện V-Green với quy mô 35 trụ sạc công suất lớn và mặt bằng rộng rãi. Trạm sạc này nhanh chóng trở thành điểm đến của các chủ xe điện VinFast, đặc biệt là các tài xế dịch vụ.
Gần đây, nhiều chủ xe VinFast chia sẻ về một trạm sạc lớn nằm tại địa chỉ số 5 Trần Vỹ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một trong những trạm sạc V-Green lớn nhất tại khu vực Cầu Giấy.

Trải nghiệm trạm sạc V-Green “khủng” có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc ảnh 1

Trạm sạc này đã nhanh chóng được nhiều người dùng xe điện quan tâm.

Với quy mô lớn, tại khu vực trung tâm, trạm sạc đã được nhiều người dùng, đặc biệt là chủ xe dịch vụ thường xuyên lui tới.

Trải nghiệm trạm sạc V-Green “khủng” có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc ảnh 2

Trạm sạc Trần Vỹ có thể phục vụ tới 70 xe điện cùng lúc.

Trạm sạc có tới 35 trụ 120 kW, tương đương 70 cổng sạc, có thể phục vụ tới 70 xe điện cùng lúc, đặc biệt là những mẫu xe lớn như VF 8 và VF 9.

Trạm sạc Trần Vỹ có mặt bằng rộng rãi, thoáng đãng, nhiều tiện ích xung quanh.

Một trong những điểm cộng của trạm sạc này là mặt bằng rộng rãi, thoáng đãng, xung quanh có nhiều tiện ích. Toàn bộ trụ sạc tại đây đều đáp ứng tiêu chuẩn CCS2 quốc tế và hỗ trợ toàn bộ các mẫu xe điện VinFast như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 hay các dòng xe dịch vụ Herio Green, Limo Green...

Trải nghiệm trạm sạc V-Green “khủng” có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc ảnh 3

Trạm sạc được chủ đầu tư lựa chọn bởi vị trí thuận tiện, đông dân cư.

Chia sẻ về quyết định đầu tư trạm sạc, ông Bùi Hải Nam - Chủ tịch Công ty CP Giải pháp sạc DIMEC, cho hay đây là giải pháp để phục vụ nhu cầu sạc ngày càng tăng của khách hàng Việt. Để tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, phía DIMEC đã lựa chọn địa điểm là khu vực đông đúc dân cư, có giao thông thuận lợi, mặt bằng có diện tích lớn.

Trải nghiệm trạm sạc V-Green “khủng” có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc ảnh 4

Tổng mức đầu tư cho trạm sạc ở Trần Vỹ là 25 tỷ đồng.

Ông Bùi Hải Nam cũng bật mí thêm, mức đầu tư cho trạm sạc V-Green tại số 5 Trần Vỹ lên tới gần 25 tỷ đồng, có thể gọi là “trạm sạc triệu đô”.

Trải nghiệm trạm sạc V-Green “khủng” có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc ảnh 5

Tài xế Nguyễn Trung Hảo chia sẻ sự hài lòng với sự xuất hiện của hệ thống trạm sạc quy mô lớn tại Hà Nội.

Sự xuất hiện của trạm sạc quy mô lớn tại Trần Vỹ cũng như liên tiếp các trạm sạc quy mô tại các tuyến phố trung tâm tại Hà Nội đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng chủ xe điện. “Các trạm sạc xe điện V-Green tại Hà Nội hiện nay ngày càng nhiều, quy mô lớn, chất lượng tốt, sạc nhanh và ổn định nên thuận tiện hơn nhiều cho các chủ xe điện, đặc biệt là tài xế chạy dịch vụ như chúng tôi”, anh Nguyễn Trung Hảo, một tài xế Xanh SM chia sẻ.

Trải nghiệm trạm sạc V-Green “khủng” có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc ảnh 6

Anh Đinh Hoàng Tuấn (Hà Nội) cho rằng, hệ thống trạm sạc ngày càng dày đặc của V-Green sẽ giúp ngày càng nhiều người dân tự tin chuyển đổi xanh.

Có mặt tại trạm sạc ở Trần Vỹ, một người dùng khác là anh Đinh Hoàng Tuấn dùng ba từ: “chất lượng tốt”, “đẹp” và “sạch sẽ” khi đánh giá về hệ thống trạm sạc xe điện VinFast hiện tại.

“Có những trạm sạc nhượng quyền như tại đây sẽ giúp việc sạc pin được thuận tiện hơn, từ đó người dân sẽ chuyển đổi sang xe điện nhiều hơn. Mô hình này phát triển sẽ giúp Việt Nam bắt nhịp nhanh hơn với nhiều nước trên thế giới về xe điện. Tôi hi vọng mô hình trạm sạc nhượng quyền này của V-Green ngày càng được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ”, anh Tuấn bày tỏ.

