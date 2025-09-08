Hà Nội dự kiến lắp 115 trạm sạc xe điện tại vành đai 1

(Ngày Nay) - Hà Nội đã rà soát gần 500 vị trí lắp trạm sạc xe điện, riêng phía trong Vành đai 1 dự kiến lắp 115 điểm, hướng tới 100% xe buýt và taxi chạy điện vào 2030.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng, chính sách, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành 23 tiêu chuẩn quốc gia về trụ/trạm sạc xe điện. Tuy nhiên, quy chuẩn chung về hệ thống sạc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến ban hành vào tháng 11/2025.

Đáng chú ý, Hà Nội đã rà soát và bước đầu xác định gần 500 vị trí tiềm năng lắp đặt trạm sạc tại bến xe, bãi đỗ, công viên, nhà ga, chung cư và các khu đô thị. Trong đó, một số bến xe lớn như Giáp Bát, Gia Lâm đã đưa vào vận hành trạm sạc từ tháng 6 và tháng 7/2025; bến Mỹ Đình dự kiến khai thác trong quý III/2025.

Theo đó, phía trong khu vực Vành đai 1 đã có 9 phường rà soát, gửi văn bản đề xuất theo đề nghị của Sở. Trong đó, đất giao thông, vỉa hè 33 vị trí; đất công cộng 15 vị trí; đất hỗn hợp 20 vị trí; đất trụ sở 30 vị trí; đất trường học, giáo dục 15 vị trí; vườn hoa 2 vị trí gồm vườn hoa Phùng Hưng (nút giao Đường Thành - Phùng Hưng - Bát Đàn) và vườn hoa Cổ Tân (nút giao Tràng Tiền - Trần Quang Khải).

Một đơn vị cũng đề xuất 5 vị trí quanh Vành đai 1 gồm vị trí tại bãi xe nút giao Xã Đàn - Giải phóng; vị trí vỉa hè dải phân cách và đất trống dọc phố Trần Khát Chân; vị trí từ số 621 đến 768 phố Đê La Thành; vị trí khu đất nút giao Đê La Thành - Kim Mã - Cầu Giấy; vị trí khu đất trống hồ Văn quán... Thống kê vùng trong Vành đai 1 gồm 115 vị trí khả thi.

Đối với các vị trí ngoài vành đai 1, có 67/126 xã, phường chưa đề xuất (tính đến ngày 4/9/2025), còn các phường khác đã đề xuất 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc.

Công ty Cổ phần bến xe phối hợp với các đơn vị trạm sạc tại 3 bến xe. Tại bến xe Giáp Bát có 40 điểm vận hành từ ngày 10/6; bến xe Gia Lâm 34 điểm vận hành từ ngày 15/7; bến xe Mỹ Đình dự kiến có 20 điểm ​​vận hành trong quý III. Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát tại một số công viên, bãi đỗ xe ngầm và xác định 19 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội qua kiểm soát cũng xác định 3/5 điểm trung chuyển trên địa bàn có thể nghiên cứu bố trí trạm sạc cho xe buýt.

Toàn bộ mạng lưới xe buýt hiện có 122 điểm cuối. Một số vị trí điểm cuối có thể lắp đặt trạm sạc như bến xe, bãi đỗ xe trong khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay… nhưng phụ thuộc vào nhu cầu và kế hoạch lắp đặt trạm sạc của đơn vị quản lý. Trung tâm quản lý nhà Hà Nội cũng đã rà soát các tòa chung cư tái định cư, các khu nhà ở sinh viên, nhà xã hội, các khu liên cơ quan thuộc quản lý của Sở Xây dựng, dự kiến ​​bố trí 81 vị trí sạc cho ô tô, 105 vị trí sạc cho xe máy.

Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng có đề xuất phát triển hệ thống trạm sạc, trong đó có công ty xin được lắp đặt thí nghiệm tại 500 vị trí tại trụ sở các cơ sở, ngành, bệnh viện, trường đại học, điểm đỗ xe, bãi xe công viên, vườn hoa. Tiêu chuẩn trạm sạc dùng chung cho các loại xe.

Một công ty khác đề xuất thí điểm xây dựng trạm kết nối bãi đỗ xe điện và cây xanh cách ly thuộc dự án khu đô thị Vincity Riverside với 1.040 trạm sạc. Một công ty khác xin lắp đặt tại 106 trạm sạc tại bãi đỗ xe dưới lòng đường, hè phố.

Song song với đó, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký thí điểm lắp đặt hàng trăm trạm/trụ sạc tại các khu vực công cộng, trường học, bệnh viện, khu đô thị. Một số đơn vị đề xuất mô hình trạm sạc kết hợp dịch vụ thương mại, hoặc mô hình trạm đổi pin nhằm đa dạng tiện ích.

Sở Xây dựng cũng đang triển khai xây dựng “Đề án chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch” theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu hoàn thành trong 6 tháng tới. Đề án tập trung vào chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phát triển hạ tầng trạm sạc, mở rộng các tuyến buýt điện, mini buýt, cũng như khuyến khích phương tiện phi cơ giới trong khu vực vành đai 3.

Đặc biệt, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt và taxi sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện sạch, cùng với khuyến khích người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, đang được Sở Xây dựng hoàn thiện để trình HĐND Thành phố ban hành trong kỳ họp tới.

Ngoài ô tô, Hà Nội cũng nghiên cứu triển khai dịch vụ xe đạp, xe máy điện công cộng, thí điểm trạm đổi pin, thay thế dần phương tiện cá nhân chạy xăng dầu. Một số dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, ô nhiễm, đồng thời thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, thông minh.

Việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, góp phần cải thiện chất lượng không khí và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.