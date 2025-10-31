Trải nghiệm văn hóa Singapore qua những workshop thú vị

(Ngày Nay) - Với những ai chỉ có vài ngày dừng chân tại Singapore nhưng vẫn muốn cảm nhận trọn vẹn tinh thần và nhịp sống bản địa, các workshop trải nghiệm văn hóa là lựa chọn lý tưởng. Từ nghệ thuật thủ công truyền thống, lớp học nấu ăn cho đến xưởng gốm hay workshop vẽ gạch men, mỗi hoạt động đều mang đến cơ hội “chạm tay” vào chiều sâu văn hóa của đảo quốc này một cách sinh động và đáng nhớ.

Khám phá di sản qua nghệ thuật thủ công

Giữa một Singapore hiện đại và không ngừng đổi mới, những nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ như một phần linh hồn của thành phố. Trong số đó, nghệ thuật batik – kỹ thuật dùng sáp ong để tạo hoa văn và nhuộm vải – vẫn được cộng đồng Peranakan trân trọng như di sản sống. Du khách có thể tìm đến Kamal Arts Studio để tự tay vẽ nên bức tranh batik của riêng mình trong buổi workshop kéo dài hai giờ. Không chỉ là trải nghiệm sáng tạo, đây còn là hành trình tìm hiểu câu chuyện về sự hình thành, biến đổi và sức sống bền bỉ của batik – loại hình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2009. Lớp học chào đón mọi lứa tuổi từ 9 trở lên, không cần kinh nghiệm, với chi phí khoảng 120 SGD/người.

Nếm hương vị Singapore qua lớp học ẩm thực

Ẩm thực Singapore là bức tranh đa sắc của các cộng đồng người Hoa, Mã Lai, Ấn và Peranakan – nơi hương vị khác biệt hòa quyện trong cùng một món ăn. Để khám phá sự giao thoa ấy, Cultural Cooking Class tại Food Playground (khu Chinatown) là điểm dừng lý tưởng. Trong ba giờ đồng hồ, du khách sẽ được hướng dẫn chế biến những món ăn trứ danh như Laksa, cơm gà Hải Nam, Nasi Lemak hay bánh Kueh Dadar, đồng thời lắng nghe những câu chuyện thú vị về ẩm thực đường phố và gia vị địa phương. Workshop này liên tục được Tripadvisor vinh danh “Traveller’s Choice Best of the Best” từ năm 2020 đến 2024, với chi phí từ 130 SGD/người.

Nếu muốn một trải nghiệm riêng tư và đậm chất gia đình hơn, Cookery Magic là lựa chọn khác biệt. Lớp học được tổ chức ngay trong căn bếp ấm cúng của đầu bếp Ruqxana Vera Lynette. Người tham gia không chỉ học nấu các món truyền thống như Assam Prawns hay Ayam Ponteh mà còn cùng thưởng thức thành quả của mình giữa khu vườn nhỏ xanh mát. Mức phí khoảng 110 SGD/người cho ba giờ trải nghiệm.

Chạm vào văn hóa qua chất liệu kiến trúc

Không chỉ có ẩm thực và thủ công, văn hóa Singapore còn được thể hiện tinh tế qua các chất liệu kiến trúc. Ẩn mình ở phía Tây thành phố, Thow Kwang Pottery Jungle là lò gốm cổ nhất còn hoạt động tại đảo quốc, nổi tiếng với “lò rồng” có thể đạt tới 1.300°C. Trong workshop kéo dài 2–3 tiếng, du khách được hướng dẫn tận tay các công đoạn làm gốm – từ tạo hình đến phủ men tro tự nhiên – dưới sự chỉ dạy của gia đình nghệ nhân họ Tan, những người đã giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Một trải nghiệm khác mang đậm bản sắc Singapore là workshop vẽ gạch men Peranakan tại Peranakan Mansion (Joo Chiat Road). Trong không gian đậm sắc màu Nyonya, du khách sẽ học cách phối hoa văn đối xứng, vẽ họa tiết bằng bút lông và tìm hiểu ý nghĩa phong thủy, thịnh vượng ẩn sau từng viên gạch. Trải nghiệm còn thú vị hơn khi người tham gia được mặc trang phục Nyonya Kebaya, thưởng thức trà và bánh Kueh truyền thống. Mức phí khoảng 100 SGD/người, bao gồm đầy đủ hướng dẫn và dụng cụ.

Giữa nhịp sống hối hả của đảo quốc, những workshop này mang đến nhịp thở chậm rãi, giúp du khách không chỉ “nhìn thấy” mà còn “cảm được” văn hóa Singapore qua từng nét cọ, hương vị và chất liệu. Mỗi trải nghiệm là một lát cắt nhỏ nhưng sâu sắc, phản chiếu tinh thần sáng tạo, sự giao thoa văn hóa và nỗ lực gìn giữ di sản của người dân nơi đây. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bạn vẫn có thể mang về cho mình không chỉ là kỷ niệm du lịch, mà còn là ký ức về một Singapore khác – tinh tế, đa sắc và đầy cảm hứng.