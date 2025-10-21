Khám phá Singapore: Hành trình văn hóa, khoa học và bí ẩn năm 2025

(Ngày Nay) - Singapore, một điểm đến không ngừng đổi mới và đầy sức sống, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú, từ nghệ thuật đương đại, khoa học tiền sử, đến những cuộc phiêu lưu ma mị trong mùa Halloween. Thành phố này không chỉ là một trung tâm tài chính hay hàng không, mà còn là nơi hội tụ văn hóa, lịch sử và sự sáng tạo, khiến mỗi chuyến đi trở thành một hành trình khám phá đầy bất ngờ.

Mùa thu năm 2025, Singapore rực rỡ với những sự kiện văn hóa và nghệ thuật nổi bật. Singapore Biennale 2025, diễn ra từ cuối tháng 10 đến tháng 3 năm 2026, là tâm điểm của nghệ thuật đương đại với chủ đề “Ý niệm thuần khiết”. Hơn 80 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới mang đến trên 100 tác phẩm, từ triển lãm, phim ảnh, đến các buổi thảo luận và workshop tương tác. Không gian nghệ thuật không chỉ giới hạn trong các bảo tàng mà còn lan tỏa đến những khu vực công cộng như Civic District, Orchard Road hay Rail Corridor. Du khách có thể khám phá lịch sử các trung tâm thương mại lâu đời, thưởng thức thơ của cộng đồng lao động nhập cư, hay chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật chuyển động tại Wessex Estate. Với vé vào cửa miễn phí tại các không gian công cộng và chỉ 25 SGD cho Bảo tàng Nghệ thuật Singapore tại Tanjong Pagar Distripark, Biennale mang nghệ thuật đến gần hơn với mọi người, khuyến khích du khách nhìn nhận thành phố qua lăng kính văn hóa mới mẻ.

Song song với Biennale, Singapore Art Book Fair 2025 là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu sách và nghệ thuật. Diễn ra từ 31/10 đến 2/11 tại Whitestone Gallery, hội chợ này quy tụ các nhà xuất bản độc lập, nghệ sĩ và nhà thiết kế, mang đến những cuốn sách nghệ thuật phiên bản giới hạn, zine và các ấn phẩm thử nghiệm. Du khách có thể tham gia các workshop như kỹ thuật đóng sách French link stitch hay in khắc linocut, tạo ra những sản phẩm thủ công độc đáo. Với vé vào cửa từ 8 SGD, sự kiện này không chỉ là nơi mua sắm mà còn là cơ hội để hòa mình vào đời sống nghệ thuật địa phương trong không gian công nghiệp đầy cảm hứng của Tanjong Pagar Distripark.

Những người đam mê khoa học và lịch sử tự nhiên sẽ bị cuốn hút bởi triển lãm khủng long lớn nhất từ trước đến nay tại Science Centre Singapore, khai mạc từ 11/10/2025. Với tên gọi “Dinosaurs | Extinctions | Us”, triển lãm đưa du khách trở về kỷ nguyên tiền sử qua 33 hóa thạch quý hiếm và 60 mô hình khủng long kích thước thật, trải rộng trên 3.000 mét vuông. Điểm nhấn là mô hình Patagotitan mayorum dài 40 mét, một trong những loài khủng long lớn nhất từng tồn tại, cùng với Scotty – Tyrannosaurus rex lớn nhất được phát hiện. Du khách sẽ du hành qua 400 triệu năm lịch sử Trái Đất, tìm hiểu về năm cuộc tuyệt chủng lớn và suy ngẫm về tác động của con người đến đa dạng sinh học hiện nay. Vé tham quan bắt đầu từ 35,90 SGD, mang đến trải nghiệm giáo dục và giải trí cho cả gia đình.

Sân bay Changi, không chỉ là cửa ngõ vào Singapore mà còn là một điểm đến du lịch độc đáo, tiếp tục khẳng định vị thế khi được xếp thứ hai trong danh sách các sân bay quốc tế được yêu thích nhất thế giới theo Travel + Leisure’s World’s Best Awards 2025. Jewel Changi Airport chào đón cửa hàng One Piece Mugiwara đầu tiên ở Đông Nam Á, nơi người hâm mộ anime có thể tìm thấy hơn 600 sản phẩm độc quyền và chụp ảnh cùng mô hình Luffy kích thước thật. Cùng với đó, thư viện pop-up Star Wars tại Terminal 3, mở cửa đến 24/1/2026, mang đến không gian lấy cảm hứng từ Jedi Archives với hơn 2.000 câu chuyện và công nghệ robot lấy sách hiện đại. Những trải nghiệm này biến Changi thành một điểm đến văn hóa đại chúng, nơi du khách có thể tận hưởng ngay cả khi chỉ transit.

Mùa Halloween 2025 tại Singapore mang đến những trải nghiệm rùng rợn nhưng không kém phần thú vị. Halloween Horror Nights 13 tại Universal Studios Singapore, kéo dài đến 1/11, biến công viên thành một không gian ma quái với các ngôi nhà ma ám, khu vực scare zone và chương trình biểu diễn trực tiếp lấy cảm hứng từ Stranger Things. National Gallery Singapore mở tour khám phá Tòa án Tối cao cũ vào ban đêm, nơi du khách có thể bước vào các phòng xử án lịch sử và khám phá những câu chuyện bí ẩn với giá vé 68 SGD. Trong khi đó, du thuyền The Royal Albatross mang đến bữa tối Halloween 5 món trên hành trình “Below Deck”, nơi thực khách vừa thưởng thức ẩm thực cao cấp vừa đắm mình trong không gian huyền bí của khoang thuyền ma ám, với giá vé từ 68 SGD cho trẻ em và 125 SGD cho người lớn.

Singapore không ngừng làm mới mình để trở thành điểm đến đa dạng và hấp dẫn. Tính đến cuối tháng 8/2025, quốc đảo đã đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có gần 250.000 du khách từ Việt Nam. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, các sự kiện văn hóa sôi động và những trải nghiệm độc đáo, Singapore hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một hành trình đầy cảm hứng và khó quên.