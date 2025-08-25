Trao danh hiệu Anh hùng lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bộ Ngoại giao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2023 đến năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

PV
Tổng Bí thư Tô Lâm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng lao động

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hướng dẫn cập nhật thông tin liên tục (với tần suất 1 giờ/ 1 lần) về cơn bão số 5. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
Bão số 5 đang áp sát đất liền
(Ngày Nay) - Cơn bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh; gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.