(Ngày Nay) - Ngày 27-9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Đây là giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo và cơ quan truyền thông xuất sắc cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam; khẳng định sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Giải thưởng đề cao và vinh danh những đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững, khuyến khích các sáng kiến gắn với lợi ích cộng đồng; mở rộng khả năng hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới, tạo điều kiện để du khách lựa chọn và trải nghiệm những dịch vụ uy tín, chất lượng cao nhất.

Chương trình có sự đồng hành của: Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Giải thưởng là động lực khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hội nhập sâu rộng và vươn tầm quốc tế; góp phần thúc đẩy đầu tư bài bản, có chiều sâu vào lĩnh vực giáo dục nghề du lịch, khách sạn, lữ hành; khuyến khích đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, nâng chuẩn nghề nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế...

Qua nhiều năm tổ chức, Giải thưởng Du lịch Việt Nam đã khẳng định vị thế là thước đo uy tín hàng đầu của ngành. Lễ trao Giải thưởng năm nay diễn ra đúng vào Ngày Du lịch Thế giới 27-9, mang thông điệp mạnh mẽ hưởng ứng xu thế chuyển đổi du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc khởi xướng. Giải thưởng vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu.

Quy trình xét tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được thực hiện theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Theo Luật này, từ năm nay, việc xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu Giải thưởng Du lịch Việt Nam sẽ thực hiện 5 năm một lần.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận du lịch đã có những đóng góp quan trọng, thực sự trở thành "sứ giả văn hóa", mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam vươn xa, lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Không có con đường nào bằng phẳng, nhưng chúng ta có ý chí sắt đá; chúng ta có những thế mạnh độc đáo, có lịch sử hào hùng, có con người kiên cường và có trái tim yêu nước nồng nàn – chúng ta sẽ cùng nhau đưa du lịch Việt Nam lên tầm cao mới. Chúng ta hãy biến khát vọng thành hành động! Hãy biến tiềm năng thành hiện thực! Hãy cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tạo nên những bước đột phá mới để du lịch Việt Nam không chỉ bứt phá ngoạn mục mà còn góp phần phát triển văn hóa con người Việt Nam và nền văn hiến Việt Nam mãi trường tồn, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh của nhân loại; hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện của du lịch Việt Nam – một câu chuyện của sự trải nghiệm, đổi mới sáng tạo và của tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam thân yêu của chúng ta".