Triển lãm Thành tựu đất nước: Khát vọng vươn xa của người Việt trong kỷ nguyên mới

Sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã thành công tốt đẹp.

Tối 15/9, Lễ bế mạc triển lãm đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội - một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Cô đọng những thành tựu vĩ đại của Nhân dân

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng từ ngày thành lập, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đánh giá triển lãm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của Nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả mọi hoạt động trong triển lãm đều vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng cho rằng triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với tư nhân. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ “Kiến tạo phát triển,” “Sáng tạo để kiến thiết,” “Khát vọng bầu trời” đến “Vì tương lai xanh,” “Đầu tàu kinh tế,” “Khởi nghiệp kiến quốc.”

Các nội dung triển lãm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách; với sự kết hợp hài hòa, tài tình giữa nội lực và ngoại lực, giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị. Đó cũng chính là cội nguồn tạo nên những “kỳ tích” trí tuệ, bản lĩnh của Nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thành công của Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan

Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự; phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Triển lãm cũng thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; giới thiệu sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Kể từ ngày khai mạc (28/8) cho đến ngày cuối cùng mở cửa (15/9), triển lãm thu hút trên 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành một trong những triển lãm có số lượng người tham quan đông nhất từ trước tới nay.

Triển lãm đã vinh dự đón tiếp nhiều đoàn khách cấp cao, gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cả các đoàn quốc tế đến từ Lào, Campuchia...; các đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia, Cuba; các đoàn đại sứ quán các nước...

Đặc biệt, triển lãm còn thu hút hàng triệu người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; các cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên; các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi... đến tham quan.

Sức hút của triển lãm được khẳng định khi Chính phủ ký công điện kéo dài thời gian triển lãm thêm 10 ngày, để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại triển lãm.

Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đã trao tặng 50 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” nhằm vinh danh những đơn vị có đóng góp nổi bật trong thiết kế, dàn dựng và tổ chức trưng bày, giới thiệu thành tựu của đất nước qua 80 năm xây dựng và phát triển.

Đây vừa là sự ghi nhận thành tích vừa là nguồn động viên khích lệ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đầu tư nâng cao chất lượng thiết kế, nội dung và phương thức trưng bày.

Giải thưởng góp phần tạo động lực thi đua lành mạnh, hình thành những chuẩn mực về thẩm mỹ, sự chuyên nghiệp và hiệu quả truyền thông tại các kỳ triển lãm tiếp theo.

Theo đó, có 15 giải thưởng dành cho các ban, bộ, ngành và cơ quan Trung ương gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam.

Ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 15 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” được trao cho Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 20 giải thưởng cho các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, trong đó có Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Vingroup-Công ty CP, Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú, Công ty cổ phần Tập đoàn Ôtô Hiệp Hòa, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công, Công ty cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automech, Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD, Công ty cổ phần Gỗ An Cường, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam.