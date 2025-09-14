Triển lãm thành tựu đất nước ghi nhận lượng khách tham quan kỷ lục

(Ngày Nay) - Với sức hút mạnh mẽ, Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) thu hút đông đảo nhân dân cả nước dù kỳ nghỉ lễ đã qua.
Triển lãm Thành tựu đất nước là sự kiện tâm điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: VGP.

Những ngày cuối trước khi kết thúc, lượng du khách đến tham quan tại Triển lãm thành tựu đất nước vẫn đông vui, nhộn nhịp. Trong ngày 14/9, ở khắp các sảnh, các cổng lớn và lối mở, bãi đậu xe… ở khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia đều tấp nập người và phương tiện.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, tổng lượng khách đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tới hết ngày 13/9 là gần 8,6 triệu khách. Riêng ngày 13/9 có gần 1,3 triệu khách đã đến tham quan triển lãm, phá kỷ lục của những ngày trước đó.

Dự kiến khi kết thúc, triển lãm sẽ đạt số lượng kỷ lục là 10 triệu lượt khách sau 19 ngày mở cửa. Điều này phản ánh sự quan tâm sâu rộng của công chúng đối với sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa quan trọng này.

Ban Tổ chức đánh giá, dù đón lượng khách kỷ lục chưa từng có trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, nhưng các dịch vụ cơ bản đảm bảo đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan. Trong thời gian diễn ra triển lãm và chuỗi các sự kiện, người dân tới tham quan được cấp phát cẩm nang thông tin miễn phí cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn được đặt khắp nơi. Lực lượng lễ tân, tình nguyện viên phục vụ du khách có gần 2.000 người.

Ban đầu, triển lãm dự kiến tổ chức đến hết ngày 5/9. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân đến đây vẫn lớn, triển lãm đã được kéo dài đến ngày 15/9 để người dân có thêm cơ hội đến tham quan và trải nghiệm. Người dân tranh thủ dịp cuối tuần trước khi triển lãm kết thúc để tham quan, khiến khu vực triển lãm những ngày qua, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần càng sôi động.

Triển lãm sẽ kết thúc vào 16 giờ ngày 15/9. Lễ bế mạc sẽ bắt đầu từ 20 giờ tối 15/9 và được truyền hình trực tiếp trên đài Truyền hình Việt Nam.

PV
