Trúng ô tô điện VinFast VF5 khi gửi tiết kiệm đầu năm 2026 tại VietinBank

PV In bài viết
(Ngày Nay) -  Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, VietinBank tưng bừng triển khai chương trình khuyến mại “Đầu năm gửi lộc - Trúng xe như ý” với tổng giá trị giải thưởng hơn 4 tỷ đồng.
Trúng ô tô điện VinFast VF5 khi gửi tiết kiệm đầu năm 2026 tại VietinBank

Giải thưởng đặc biệt - Ô tô điện VinFast VF5

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay với giải thưởng là ô tô điện VinFast VF5, dòng xe điện hiện đại, thân thiện với môi trường. Ngoài ra còn vạn phần thưởng giá trị khác như Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, sổ tiết kiệm, hay tiền chuyển khoản…

Khách hàng chỉ cần tham gia mở mới tiền gửi tiết kiệm hợp lệ trong thời gian triển khai CTKM và đồng thời đang sử dụng/ đăng ký mới gói TKTT của VietinBank sẽ được tham gia chương trình quay số, cơ hội nhận về giải thưởng trị giá tới 1 tỷ đồng:

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Số lượng

Trị giá/giải (VND)

Thành tiền (VND)

Đặc biệt

Ô tô điện VinFast VF5 (đời 2025)

1

550.000.000

550.000.000

Nhất

Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng

3

50.000.000

150.000.000

Nhì

Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng

20

5.000.000

100.000.000

Ba

Tiền chuyển khoản

200

1.000.000

200.000.000

Tổng cộng

224

1.000.000.000
Trúng ô tô điện VinFast VF5 khi gửi tiết kiệm đầu năm 2026 tại VietinBank ảnh 1

Đầu năm tiết kiệm - Sinh lời an tâm

Bên cạnh chương trình quay số trúng thưởng, khách hàng gửi tiết kiệm tại VietinBank trong thời gian triển khai chương trình còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác:

· Nhận tiền mặt hoặc quà tặng tiền mặt/hiện vật lên đến 10 triệu đồng khi gửi tại quầy

· Nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiền online, nhận quyền lợi đổi quà trong hệ sinh thái ưu đãi của VietinBank

· Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng vào các ngày 05/01, 27/2, 06/3

Các ưu đãi được áp dụng song song, giúp khách hàng vừa an tâm tích lũy, vừa gia tăng giá trị nhận được từ mỗi khoản tiền gửi.

Thời gian và phạm vi áp dụng

· Thời gian khuyến mại: Từ 01/01/2026 - hết ngày 31/3/2026

· Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

Thông qua chương trình “Đầu năm gửi lộc -Trúng xe như ý”, VietinBank đồng hành cùng Khách hàng trong hành trình tích lũy tài chính hiệu quả, đồng thời mang đến những giá trị gia tăng thiết thực và cơ hội nhận giải thưởng lớn ngay từ những ngày đầu năm mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ chi nhánh VietinBank gần nhất. Hotline: 1900 558 868 | Email: contact@vietinbank.vn
PV
VietinBank tiết kiệm đầu năm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
(Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Tăng cường quản lý, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép dịp cận Tết
(Ngày Nay) - Với việc lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao và lao động bất hợp pháp, nhiều trường hợp đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng các đường, hướng khác nhau, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) trực quan sát trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Đại hội XIV của Đảng: Từ đầu sóng ngọn gió, vững vàng niềm tin hướng về
(Ngày Nay) - Giữa trùng khơi sóng gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển ngày đêm kiên trì thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền quốc gia. Từ biển xa, họ gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.