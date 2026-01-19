VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”.
VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.

Chương trình được xây dựng theo hướng linh hoạt, phù hợp cho các khách hàng kinh doanh nhanh chóng thích nghi và chuyển đổi trong giai đoạn mới. VietinBank đánh giá dòng tiền thực tế qua tài khoản và phần mềm bán hàng, đảm bảo khách quan và chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, giúp nhiều chủ hộ kinh doanh tiếp cận vốn dễ dàng hơn với thủ tục đơn giản và quy trình xử lý nhanh chóng.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm ảnh 1

Trong đó, gói vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh theo dòng tiền (VietinBank FastFlow) cho phép tài trợ tối đa 100% nhu cầu vốn, hạn mức thấu chi tín chấp cấp kèm khoản vay chính tối đa 01 tỷ đồng, hỗ trợ khách hàng chủ động xoay vòng vốn khi cần. Khách hàng có thể giải ngân trực tuyến trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile 24/7, thuận tiện và linh hoạt theo thực tế kinh doanh.

Bên cạnh vốn vay, VietinBank hỗ trợ khách hàng kinh doanh quản lý tài chính hiệu quả hơn thông qua tài khoản miễn phí, công cụ nhận – chuyển tiền an toàn và theo dõi doanh thu ngay trên điện thoại. Các giải pháp số giúp người kinh doanh kiểm soát dòng tiền rõ ràng, minh bạch.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm ảnh 2

Ngoài ra, VietinBank còn kết nối với các đối tác công nghệ để ưu đãi phần mềm bán hàng, kế toán và quản lý, góp phần giảm chi phí vận hành cho hộ kinh doanh.

Với lãi suất ưu đãi, giải pháp linh hoạt và hệ sinh thái số đồng bộ, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng kinh doanh, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

PV
VietinBank Lãi suất Vay ưu đãi Vay Kinh doanh Ngân hàng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
(Ngày Nay) - Bước sang năm 2026, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á với chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ triển lãm tương tác, lễ hội văn hóa - nghệ thuật đến các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Bản tin Singapore: In the Spotlight tháng 1/2026 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy một bức tranh du lịch giàu sức sống, nơi đổi mới sáng tạo song hành cùng bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ đẳng cấp.
Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trong Ngày hội vui học cùng sách.
TP HCM: Triển khai 4 chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
(Ngày Nay) - Ngày 19/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn triển khai Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/12/2025) quy định một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.
Chương trình hòa nhạc đặc biệt “Khát vọng mùa Xuân” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2026).
Chuỗi chương trình nghệ thuật lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới
(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật quy mô, được đầu tư công phu, đa dạng về loại hình, giàu chiều sâu tư tưởng; góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cùng Tổng thống Donald Trump sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại vào mùa hè năm ngoái. Ảnh: POLTICO.
Châu Âu cân nhắc lá bài mạnh trước sức ép từ ông Trump
(Ngày Nay) - Sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ về an ninh trong khuôn khổ NATO đã hạn chế các phương án lựa chọn của châu lục này trước lời đe doạ áp thuế từ Tổng thống Donald Trump. Phản ứng mạnh mẽ nhất mà châu Âu có thể sử dụng để trả đũa là “vũ khí bazooka” thương mại của riêng mình.