Kiều bào tại Pháp mừng xuân mới với những giai điệu quê hương

(Ngày Nay) - Chương trình nghệ thuật “Sắc màu mùa xuân” đã mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cho cộng đồng người Việt tại Pháp trong những ngày đầu năm mới. Sự kiện là một trong những hoạt động mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần kết nối bà con kiều bào và lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ngày 8/3, tại Trung tâm Văn hóa Marius Sidobre, thành phố Arcueil (ngoại ô Paris), đông đảo kiều bào, các gia đình người Việt và gốc Việt cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam đã tham dự chương trình do Hội Hương Sắc Việt Nam tại châu Âu tổ chức, phối hợp với Hội Tinh hoa Việt Nam, Hội Ánh sáng Aurore và Tòa Thị chính thành phố Arcueil.

Không gian hội trường trở nên rộn ràng với sắc màu áo dài truyền thống, những lời chúc đầu xuân và các giai điệu dân ca quen thuộc. Chương trình không chỉ là dịp gặp gỡ đầu năm của cộng đồng người Việt tại Pháp mà còn là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tinh hoa văn hóa ba miền hội tụ

“Sắc màu mùa xuân” được xây dựng như một bức tranh nghệ thuật đa sắc, tái hiện những nét đặc trưng của văn hóa ba miền đất nước. Khán giả được thưởng thức các làn điệu hát Then mang âm hưởng núi rừng của dân tộc Tày, những khúc dân ca Bắc Bộ sâu lắng, cùng âm điệu đờn ca tài tử Nam Bộ đặc trưng.

Bên cạnh đó là các tiết mục múa nón, múa quạt truyền thống, màn trình diễn áo dài duyên dáng cùng một số ca khúc trữ tình Pháp, tạo nên sự giao thoa văn hóa nhẹ nhàng giữa Việt Nam và nước Pháp.

Âm nhạc và nghệ thuật đã mở ra những cánh cửa giúp khán giả hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo nên một không gian giao lưu thân tình giữa cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

Âm nhạc – cầu nối văn hóa

Ông Thibault Febrer, kiến trúc sư người Pháp từng có 7 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cho biết âm nhạc chính là “chìa khóa” giúp ông cảm nhận rõ hơn về tâm hồn và văn hóa của người Việt.

Sau khi trở lại Pháp, ông vẫn tiếp tục học tiếng Việt và tham gia lớp học dân ca của cộng đồng người Việt. Theo ông, việc học ngôn ngữ và hát những ca khúc truyền thống không chỉ là niềm đam mê mà còn giúp ông duy trì sự gắn bó với đất nước mà ông từng sinh sống.

Thế hệ trẻ tìm về cội nguồn

Chương trình cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ gốc Việt đang học tập và sinh sống tại Pháp.

Gersende, một bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Pháp trong gia đình có nguồn gốc Việt Nam, cho biết những sự kiện văn hóa cộng đồng như “Sắc màu mùa xuân” giúp cô hiểu hơn về quê hương thông qua âm nhạc, trang phục và các hoạt động truyền thống.

Cùng chung cảm nhận đó, Trần Hoàng Khánh Vân, sinh viên kiến trúc tại Pháp, cho rằng những chương trình văn hóa cộng đồng mang lại cho thế hệ trẻ nhiều cơ hội để kết nối với cội nguồn.

“Dù đang học tập và sinh sống tại Pháp, những giai điệu dân ca hay hình ảnh áo dài luôn mang lại cho tôi cảm giác rất gần gũi với quê hương. Những chương trình như thế này giúp thế hệ trẻ hiểu rằng văn hóa Việt Nam vẫn luôn hiện diện và được gìn giữ ở bất cứ nơi đâu,” Khánh Vân chia sẻ.

Lan tỏa bản sắc Việt tại châu Âu

Chương trình “Sắc màu mùa xuân” cũng là dịp nhìn lại hành trình gần 10 năm hoạt động của Hội Hương Sắc Việt Nam tại châu Âu, được thành lập từ năm 2016 với mục tiêu quảng bá và kết nối văn hóa Việt Nam tại Pháp và các nước châu Âu.

Ông Alain Vũ, Chủ tịch Hội Hương Sắc Việt Nam tại châu Âu, cho biết “Sắc màu mùa xuân” là một trong ba chương trình văn hóa thường niên của hội, bên cạnh các sự kiện “Hạ vàng” và “Thu Hà Nội”, nhằm tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, các hội đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động như giới thiệu ẩm thực truyền thống, lớp học nấu ăn, làm gốm và các hoạt động thủ công mỹ nghệ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả tại chương trình cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam nơi đất khách. Những giai điệu dân ca, tà áo dài truyền thống và các hoạt động nghệ thuật đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc trong xã hội đa văn hóa tại Pháp.