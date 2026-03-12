Đà Lạt đón dàn nhạc Daegu: Nhịp giao hưởng của các Thành phố Sáng tạo UNESCO

(Ngày Nay) - Một chương trình hòa nhạc đặc biệt với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Daegu International Symphony Orchestra (Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế Daegu) sẽ diễn ra tại Rạp Hòa Bình Đà Lạt vào ngày 21/3/2026, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức âm nhạc cổ điển quốc tế ngay tại thành phố cao nguyên.

Chương trình do Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng đại diện thành phố Daegu (Hàn Quốc) cùng các đối tác liên quan tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động trao đổi nghệ thuật giữa Hàn Quốc và các quốc gia châu Á, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối giữa các đô thị thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới này trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2023, trong khi Daegu đã được công nhận là Thành phố Sáng tạo âm nhạc của UNESCO từ năm 2017.

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tác phẩm nổi tiếng của âm nhạc cổ điển và bán cổ điển thế giới như "The Four Seasons of Buenos Aires" của Astor Piazzolla, "Hungarian Dance No.4" của Johannes Brahms, cùng các ca khúc quen thuộc như "O Sole Mio", "Bésame Mucho", "Arirang" và dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi".

Bên cạnh các nghệ sĩ Hàn Quốc, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam như violinist Lê Minh Hiền, nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo và nghệ sĩ piano Nguyễn Đức Anh. Nguyễn Đức Anh từng học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước khi tiếp tục đào tạo tại Nhạc viện Freiburg (Đức), từng biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc giao hưởng trong và ngoài nước. Anh đã giành nhiều giải thưởng biểu diễn piano và từng trình diễn cùng nhiều dàn nhạc giao hưởng trong và ngoài nước, như Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế Daegu.

Theo ông Nguyễn Trung Hiền - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi Đà Lạt, việc mời các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế Daegu đến biểu diễn tại Đà Lạt là một bước tiến mới của Phố Bên Đồi trong nỗ lực đưa Đà Lạt trở thành điểm đến của âm nhạc cổ điển với những sự kiện mang tầm quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết của Đà Lạt sau khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Khi một công trình di sản trở thành sân khấu âm nhạc

Điểm đặc biệt của chương trình là địa điểm tổ chức - rạp Hòa Bình, một công trình nằm ngay trung tâm Đà Lạt và gắn liền với lịch sử hình thành của thành phố.

Ít ai biết rằng nơi đây từng là khu chợ đầu tiên của Đà Lạt, thường được gọi là chợ Cây. Năm 1929, chính quyền Pháp cho di dời khu chợ tự phát ban đầu lên vị trí đỉnh đồi - nơi hiện nay là quảng trường Hòa Bình. Khu chợ khi đó được dựng bằng gỗ rừng và mái tôn, nhanh chóng trở thành trung tâm buôn bán của thị trấn.

Sau vụ hỏa hoạn năm 1931, khu chợ được xây dựng lại bằng bê tông và gạch, hoàn thành năm 1937. Đến cuối thập niên 1950, khi dân số Đà Lạt tăng nhanh, khu chợ cũ trở nên chật chội và được thay thế bằng chợ Đà Lạt mới ở vị trí hiện nay. Công trình cũ sau đó được cải tạo thành rạp chiếu bóng Hòa Bình, với yêu cầu giữ nguyên kết cấu chính nhằm bảo tồn như một phần ký ức đô thị của thành phố.

Trong nhiều năm, rạp Hòa Bình từng là một trong những không gian văn hóa - giải trí quan trọng của Đà Lạt với khoảng 800 chỗ ngồi. Tuy nhiên, theo thời gian, công trình dần ít được sử dụng và xuống cấp.

“Đánh thức” ký ức đô thị bằng âm nhạc

Để chuẩn bị cho chương trình hòa nhạc sắp tới, các kiến trúc sư địa phương cùng đội ngũ tình nguyện viên đã tiến hành chỉnh trang một phần không gian rạp Hòa Bình. Công việc bao gồm vệ sinh toàn bộ bề mặt công trình, gia cố sân khấu để đặt cây đại dương cầm nặng gần một tấn, cũng như điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng và các yêu cầu an toàn cần thiết cho biểu diễn.

Theo các đơn vị tham gia dự án, việc đưa một chương trình âm nhạc cổ điển vào một công trình gần trăm năm tuổi không chỉ là một thử nghiệm về không gian biểu diễn, mà còn là nỗ lực nhằm tái kích hoạt một địa điểm văn hóa gắn bó lâu năm với ký ức của thành phố.

Trong bối cảnh Đà Lạt đang từng bước triển khai các cam kết của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, những chương trình như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa địa phương, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong việc kết hợp di sản đô thị với các hoạt động sáng tạo đương đại.

Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2023. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc tham gia mạng lưới này góp phần khẳng định năng lực và vị thế của thành phố trong lĩnh vực âm nhạc ở phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây cũng là một bước cụ thể hóa Chỉ thị số 30-CT/TTg về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng Đà Lạt trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao gắn với không gian sáng tạo văn hóa - nghệ thuật. Sau khi được UNESCO công nhận, Đà Lạt đã triển khai nhiều chương trình và sáng kiến theo các cam kết của mạng lưới Thành phố Sáng tạo, như xây dựng website thành phố sáng tạo âm nhạc Đà Lạt, tổ chức các đoàn tham dự sự kiện quốc tế của mạng lưới, cũng như phối hợp tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc quy mô lớn. Một số chương trình tiêu biểu có thể kể đến như lễ kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển thành phố, Đà Lạt Music Festival 2024 - Sweet Love, Đà Lạt Best Dance Crew (các năm 2023 - 2025), Music Night Run, Đà Lạt Color Fun Festival 2024 hay chương trình The Big Day.