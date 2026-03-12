Tăng cường thúc đẩy quyền và khả năng tiếp cận công lý cho phụ nữ, trẻ em gái

(Ngày Nay) - Tọa đàm “Quyền - Công lý - Hành động - Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái” do UN Women tại Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Nam Phi và Mozambique tổ chức đã trở thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hợp tác Nam - Nam, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận công lý và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chiều 11/3, tại Hà Nội, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam (UN WOMEN) phối hợp cùng Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi và Đại sứ quán Cộng hòa Mozambique tổ chức tọa đàm với chủ đề “Quyền - Công lý - Hành động - Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái: Trao đổi kinh nghiệm Nam - Nam giữa Việt Nam và các nước châu Phi”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam, các tổ chức Liên Hợp Quốc, phái đoàn ngoại giao, giới học giả, các doanh nghiệp tư nhân và nhiều tổ chức xã hội. Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác Nam - Nam giữa Việt Nam, Nam Phi và Mozambique trong việc tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu khai mạc, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của chủ đề “Quyền - Công lý - Hành động”. Theo bà, tiến bộ trong bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở các quy định pháp lý mà cần được hiện thực hóa trong đời sống hằng ngày, nơi phụ nữ và trẻ em gái có thể thực sự thụ hưởng quyền của mình một cách an toàn, minh bạch và không phải sống trong sợ hãi.

Bà Pauline Tamesis cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, thể hiện qua quá trình rà soát gần đây đối với Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW). Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực như lập ngân sách nhạy cảm giới, tiếp cận đất đai, mở rộng bảo hiểm xã hội và tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình.

Chia sẻ kinh nghiệm từ châu Phi, bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, cho biết Nam Phi hiện sở hữu khuôn khổ pháp lý về bình đẳng giới thuộc nhóm tiến bộ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như bạo lực trên cơ sở giới, khoảng cách trong tiếp cận công lý cũng như sự chênh lệch về tiếp cận công nghệ số.

Để khắc phục những vấn đề này, Nam Phi đang đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống tư pháp thông qua việc mở rộng các quy trình tòa án kỹ thuật số, triển khai hệ thống quản lý án điện tử và phát triển các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân dựa trên nền tảng công nghệ. Đại sứ Vuyiswa Tulelo cũng nhắc lại truyền thống đấu tranh và vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại cả hai quốc gia, từ cuộc tuần hành lịch sử của hơn 20.000 phụ nữ Nam Phi năm 1956 đến những biểu tượng phụ nữ Việt Nam như Trưng Trắc, Trưng Nhị hay nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất cho rằng hệ thống tư pháp đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, đặc biệt đối với những nhóm phụ nữ đang phải đối mặt với nhiều hình thức phân biệt đối xử đan xen. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các công cụ công nghệ đang mở ra cơ hội giúp phụ nữ tiếp cận thông tin pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ thuận lợi hơn, song cũng đặt ra những thách thức mới liên quan đến an toàn trực tuyến và quyền riêng tư.

Thông qua các trao đổi tại sự kiện, các đại biểu kỳ vọng việc chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến thực tiễn sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống tư pháp lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm tính nhạy bén, bao trùm và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mọi phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu.