(Ngày Nay) - Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa trở thành trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn QS 5 sao, dựa trên 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.

Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa được tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học QS (Vương quốc Anh) trao chứng nhận xếp hạng 5 sao, dựa trên 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.

Theo đó, đây là trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt xếp hạng này. Trước đó, một số trường đại học ngoài công lập đạt QS 5 sao như Đại học VinUni, Đại học Anh quốc.

Theo kết quả đánh giá, Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh Hà Nội được QS ghi nhận nổi bật ở nhiều nhóm tiêu chí cốt lõi. Nhà trường thể hiện năng lực kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn và nhu cầu việc làm của xã hội thông qua tiêu chí Khả năng việc làm và mức độ đáp ứng thị trường lao động (Employability); triển khai mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm, kết hợp với chuyển đổi số mạnh mẽ trong Chất lượng đào tạo (Teaching); xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở tiêu chí Thế mạnh chương trình đào tạo (Programme Strength); Quản trị đại học minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững trong quản trị tổ chức (Good governance)…

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng nhà trường, QS 5 sao không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, năng lực quản trị đại học của trường mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh quốc tế của mô hình đại học công lập tự chủ tại Việt Nam.

Thành tựu này cho thấy khi được Nhà nước trao cơ chế tự chủ và ban lãnh đạo các trường có năng lực lãnh đạo chiến lược và cam kết đổi mới sáng tạo thì nhiều trường đại học Việt Nam hoàn toàn có thể phấn đấu vươn lên đạt chuẩn quốc tế và xếp hạng quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Nhà trường sẽ tiếp tục theo đuổi phương châm giáo dục học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn, liên tục đổi mới sáng tạo và phụng sự xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, quốc tế hóa và kết nối doanh nghiệp nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo, doanh nhân và nhà quản trị có năng lực toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Giáo sư Hoàng Đình Phi nói.