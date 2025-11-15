Điện ảnh Việt Nam "thắp sáng" Paris: 17 tác phẩm tiêu biểu ra mắt tại rạp lớn nhất châu Âu

(Ngày Nay) - Lần đầu tiên, một tuần lễ điện ảnh quy mô lớn giới thiệu 50 năm lịch sử điện ảnh Việt Nam sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp. Sự kiện mang tên “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Film Week – Journey of Light) sẽ diễn ra từ ngày 5 – 12/12/2025 tại rạp Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là một biểu tượng văn hóa của Thủ đô nước Pháp.

Thông tin này vừa được công bố trong buổi họp báo quốc tế tổ chức tại hai đầu cầu Paris và Hà Nội vào sáng 14/11. Không khí của buổi họp báo trở nên trang trọng và ấm cúng khi hai đầu cầu Paris và Hà Nội cùng kết nối, công bố một sự kiện văn hóa được mong chờ: Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”.

Sự kiện quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực ngoại giao và điện ảnh, với sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, GS. Nguyễn Đức Khương (Chủ tịch AVSE Global tại Paris); và TS. Ngô Phương Lan (Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - VFDA) cùng các nhà làm phim uy tín tại Hà Nội.

Đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác văn hóa Việt – Pháp, được đồng tổ chức bởi VFDA và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Có lịch sử diễn ra các buổi ra mắt phim bom tấn (premiere) hoành tráng nhất Paris - Pháp, cùng với sức chứa hàng ngàn chỗ ngồi, Le Grand Rex là một "thánh đường" điện ảnh thực thụ. Việc đưa 17 tác phẩm Việt, bao gồm cả những bộ phim kinh điển và đương đại, "cập bến" một địa điểm mang tính biểu tượng như vậy là một bước đi đầy tham vọng. Đây không chỉ đơn thuần là chiếu phim, mà là một tuyên ngôn mạnh mẽ về vị thế văn hóa, khẳng định sự tự tin của điện ảnh Việt Nam khi đối thoại sòng phẳng với khán giả quốc tế tại một trong những kinh đô văn hóa lớn nhất thế giới.

"Hành trình Ánh sáng" – Từ chiến tranh đến hội nhập

Điểm nhấn của Tuần lễ Điện ảnh chính là chủ đề “Hành trình Ánh sáng” (Lumière). Chia sẻ từ đầu cầu Hà Nội, TS. Ngô Phương Lan, người trực tiếp lựa chọn chủ đề, cho biết tên này mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.

"Lumière, trong tiếng Pháp nghĩa là Ánh sáng", bà Lan giải thích. "Nó không chỉ gợi đến 'kinh đô ánh sáng' Paris, mà còn là sự tri ân tới anh em nhà Lumière, những người khai sinh ra ngành điện ảnh thế giới."

Vượt lên trên ý nghĩa đó, "Hành trình Ánh sáng" tượng trưng cho chính chặng đường của điện ảnh Việt Nam: từ bóng tối của chiến tranh bước ra ánh sáng hòa bình, phản chiếu sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước qua thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế.

Sự kiện này cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa quy mô lớn “Việt Nam - Bản giao hưởng tình yêu” (Vietnam - The Symphony of Love) do AVSE Global khởi xướng.

Phát biểu tại Paris, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: “Tuần lễ điện ảnh là cơ hội để thảo luận sâu hơn về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, tìm kiếm sự ủng hộ và mở rộng kết nối với giới làm phim Pháp... hướng tới những dự án hợp tác mạnh mẽ hơn trong tương lai.”

17 tác phẩm tiêu biểu và những lần đầu tiên

Công chúng Pháp và quốc tế sẽ có cơ hội thưởng thức 17 tác phẩm điện ảnh chọn lọc, đại diện cho gần nửa thế kỷ phát triển của điện ảnh Việt (từ 1975 đến nay), bao gồm phim truyện, tài liệu và phim ngắn.

Đây đều là những tác phẩm từng "chinh chiến" và đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Cannes, Berlin, Busan, Hawaii... cũng như các giải thưởng danh giá trong nước.

Danh sách các bộ phim trình chiếu là một "bữa tiệc" điện ảnh thực sự, trải dài từ các tác phẩm kinh điển như Bao giờ cho đến tháng Mười, Cánh đồng hoang, Tướng về hưu; đến các tác phẩm đương đại ghi dấu ấn mạnh mẽ như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tro tàn rực rỡ, Song Lang, và Những đứa trẻ trong sương.

Đặc biệt, hai tác phẩm mới sản xuất, đang là hiện tượng văn hóa – xã hội tại Việt Nam là Mưa đỏ và Tử chiến trên không sẽ có buổi công chiếu lần đầu tiên tại châu Âu trong khuôn khổ sự kiện.

TS. Ngô Phương Lan khẳng định, các phong cách điện ảnh đa dạng, từ kinh điển đến hiện đại, từ phim đại chúng đến phim tác giả, sẽ "tạo nên một dòng chảy sáng tạo đa dạng, giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn Việt Nam".

Sự kiện không chỉ là một tuần lễ chiếu phim, mà còn là một "hành trình ánh sáng" thực thụ, đưa những câu chuyện, lịch sử và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế ngay tại trái tim Paris.