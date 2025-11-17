"Truyền lửa" cho tân sinh viên người Dao

(Ngày Nay) - Những lời tâm sự còn rụt rè nhưng đầy quyết tâm của các tân sinh viên người Dao khi vừa xuống Thủ đô nhập học, những chia sẻ kinh nghiệm, lời động viên của các anh chị khóa trước và cả sự gửi gắm, mong đợi từ những người đang dẫn dắt và truyền lửa cho nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc”, tất cả đã tạo nên dấu ấn đặc biệt tại Chương trình “Chào tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ V” năm học 2025 - 2026, diễn ra sáng 16/11 tại Bảo tàng Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham gia của hơn 100 sinh viên, tân sinh viên, các đại biểu là người Dao đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ts. Phan Thị Thùy Trâm - Phó Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Tổng Thư ký Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Triệu Mùi Say - nguyên Phó vụ trưởng Chính sách dân tộc (Ủy ban Dân tộc, nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo); đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô; Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cùng nhiều đại biểu tri thức đã đến tham dự và chúc mừng các tân sinh viên. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cũng đã gửi tới các tân sinh viên lẵng hoa tươi thắm.

Tại buổi lễ chào đón tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ V, em Phàn Lờ Mẩy, sinh viên năm thứ nhất, khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến từ xã Sì Lở Lầu (tỉnh Lai Châu) - đại diện cho các tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội phát biểu, chia sẻ những cảm xúc trong những ngày đầu đặt chân xuống Thủ đô.

“Không chỉ riêng em, rất nhiều bạn tân sinh viên có mặt tại đây hôm nay cũng đã trải qua những hành trình đầy nỗ lực. Có bạn vượt hàng trăm cây số từ bản làng xuống thành phố. Có bạn xuất thân từ những gia đình còn nhiều khó khăn; có bạn phải vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống… Thế nhưng chúng em đều có chung một niềm tin: Niềm tin vào con chữ, vào tri thức và vào một tương lai tươi sáng hơn”, Mẩy xúc động nói.

Cũng tại buổi giao lưu, các tân sinh viên đã được lắng nghe những câu chuyện và kinh nghiệm quý báu từ các anh chị thế hệ trước. Trường hợp của sinh viên Phàn Quý Minh, quê Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) là một minh chứng.

Xuất thân trong gia đình nghèo, Minh từng không dám mơ tới giảng đường đại học. Tình cờ, em được Ts. Bàn Tuấn Năng chia sẻ, định hướng và giúp đỡ, từ đó mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Đông Đô. Khi xuống Hà Nội, Minh tiếp tục nhận được sự đỡ đầu của Ts. Năng, sự hỗ trợ từ Nhà trường và “Nhóm người Dao tại Hà Nội”, giúp em ổn định chỗ ở, có việc làm thêm và vững vàng trong học tập.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác là của bạn Triệu Mùi Moang, quê Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, vừa tốt nghiệp ngành Digital Marketing tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Hiện, Moang đang làm lễ tân tại khách sạn Đồng Văn III Plaza (Ninh Bình) và là KOC tự do.

Hành trình đến tương lai rộng mở hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, nhưng “bước ngoặt” lớn nhất chính là thời điểm Moang tham gia nhóm “Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội” và được Ts. Bàn Tuấn Năng hỗ trợ 7 triệu đồng cùng một chiếc xe máy cũ để đi lại. Sự giúp đỡ đó không chỉ giúp Moang ổn định học tập mà còn tạo điều kiện để em đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp bố đang điều trị bệnh dài ngày tại bệnh viện.

Moang chia sẻ: “Ở thôn của em có hơn 30 hộ dân nhưng chỉ mình em được học lên cao đẳng; còn lại, phần lớn các bạn đồng trang lứa đều đi làm, nhiều bạn đã lập gia đình. Em muốn thay đổi cuộc sống và may mắn hơn vì luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình”.

Những lời chia sẻ tại buổi lễ không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi người, mà còn là nguồn “truyền lửa”, tiếp thêm động lực và niềm tin cho hàng trăm tân sinh viên người Dao đang nỗ lực vượt lên chính mình, theo đuổi ước mơ học tập để mai này trở về góp sức xây dựng bản làng.

Như lời Ts. Bàn Tuấn Năng, Trưởng ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đã nhấn mạnh: “Buổi lễ chào tân sinh viên người Dao hôm nay được tổ chức với mong muốn khích lệ, động viên các tân sinh viên, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng trong quá trình học tập và sinh sống tại Hà Nội, các em sẽ luôn cảm nhận được sự gắn kết và hỗ trợ của cộng đồng. Và chính những câu chuyện điển hình từ các sinh viên khóa trước chia sẻ hôm nay cũng là cách chúng tôi "truyền lửa", lấy hành trình của thế hệ đi trước để dẫn dắt, tiếp sức cho thế hệ tiếp theo. Mong các bạn trẻ người Dao có đủ nghị lực, luôn giữ chí hướng vươn lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình và trở thành những người tử tế, sống vì cộng đồng”.

Cũng tại buổi lễ, nhiều phần quà ý nghĩa do các nhà hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước gửi tặng đã được trao đến các tân sinh viên người Dao có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức để các em vững bước trên con đường tri thức.