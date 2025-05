Tưởng niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ

(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên D53, chuyên ngành trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại sân quảng trường trung tâm, Học viện An ninh nhân dân và chỉnh trang, dọn dẹp, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Hà Đông, Hà Nội.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên Khoa An ninh chính trị nội bộ và sinh viên chuyên ngành trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện do Học viện An ninh Nhân dân tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như kỉ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, Học viện đã tổ chức lễ xuất quân cho gần 800 học viên tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, Khoa An ninh chính trị nội bộ nói riêng và Học viện An ninh nhân dân nói chung mong muốn giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến không ngừng cho thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.