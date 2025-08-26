Tuyến đại lộ nghìn tỷ chạy nước rút, bất động sản Tây Thủ đô “bật chế độ tăng tốc”

(Ngày Nay) - Tuyến đường Tây Thăng Long đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau khi các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng (GPMB) dần được tháo gỡ. Giới đầu tư đang nhanh chóng chuyển vốn về Vinhomes Wonder City nhằm đón đầu “cú tăng ga” của khu vực phía Tây khi tuyến đại lộ nghìn tỷ sẽ thông xe vào Quý II/2026.
Khu đất tái định cư 4,35 ha đã sẵn sàng đón người dân về ở để bàn giao mặt bằng cho dự án

Bố trí tái định cư, đẩy nhanh GPMB

Theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, đại lộ Tây Thăng Long là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối từ khu vực Tây Hồ và phía Bắc cầu Thăng Long tới Sơn Tây, khai thông không gian đô thị về phía Tây.

Đến thời điểm hiện tại, đại lộ đã cơ bản hoàn thành đoạn từ nút giao với đường Văn Tiến Dũng (khu liên cơ quận Bắc Từ Liêm cũ) đến gần sông Nhuệ (phường Đông Ngạc). Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương mới, nút thắt GPMB đoạn từ sông Nhuệ đến nút giao đường Vành đai 3 (đối diện công viên Hòa Bình) đang dần được tháo gỡ. Cụ thể, tại phường Đông Ngạc, khu tái định cư rộng 4,3 ha đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng. UBND phường đã kiến nghị UBND TP Hà Nội ra văn bản chấp thuận chính thức để giao đất tái định cư cho người dân.

“Khi có văn bản của các cơ quan có thẩm quyền cho phép, xác định khu tái định cư, chúng tôi sẽ vận động nhân dân thực hiện điều tra, kiểm đếm, lên phương án đền bù và giải phóng mặt bằng trong thời gian từ 3 - 4 tháng”, ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, cho biết.

Còn ở xã Ô Diên, khu đất nông nghiệp từ Vành đai 3.5 tới kênh Đan Hoài đã cơ bản được giải tỏa xong. Chính quyền xã đang tiến hành thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng khu tái định cư để bàn giao đất cho 117 hộ bị thu hồi đất. Khu tái định cư này nằm ở vị trí trung tâm xã, gần trường liên cấp và kết nối hạ tầng thuận tiện, nên nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.

Việc người dân sẵn sàng chuyển đến khu tái định cư mới và bàn giao mặt bằng sẽ mở đường cho việc hoàn tất GPMB đoạn dài 700m từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng trong tháng 10/2025. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để thông xe tuyến Tây Thăng Long đúng kế hoạch vào quý II/2026.

Đại lộ Tây Thăng Long thông xe vào quý II/2026 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City tới Tây Hồ chỉ còn 15 phút

Hạ tầng mở đường cho BĐS khu Tây cất cánh

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như đại lộ Tây Thăng Long đang tạo lực hút mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội. Trong bức tranh này, các dự án quy mô lớn, tiện ích đồng bộ như Vinhomes Wonder City không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, mà còn đóng vai trò “cộng hưởng”, góp phần nâng tầm giá trị cả khu vực.

Được quy hoạch trên quy mô 133,4 ha, cung cấp cho thị trường hơn 2.200 sản phẩm thấp tầng, Vinhomes Wonder City được định vị là thành phố của những trải nghiệm thượng lưu. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ thu hút lượng lớn cư dân trung, thượng lưu, kéo theo nhu cầu thực tế về dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, giải trí…

Theo giới chuyên gia, sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông và đại đô thị all-in-one là yếu tố then chốt để hình thành vùng đô thị mới. Hạ tầng tốt giúp dự án tăng giá trị, trong khi dự án lớn lại kéo theo sự đầu tư mạnh mẽ vào tiện ích, dịch vụ và mạng lưới giao thông kết nối. Chính quy mô và sức hút của Vinhomes Wonder City sẽ là một bảo chứng cho tiềm năng phát triển lâu dài của trục phát triển chiến lược này.

Dòng sản phẩm The 8:120 Collection - Thương phố nhà vườn thế hệ mới, đang gây sốt thị trường phía Tây Hà Nội

Thực tế thị trường cho thấy, tiến độ GPMB và xây dựng hạ tầng luôn song hành với biến động giá bất động sản. Giới chuyên gia dự báo, trục Tây Thăng Long sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới với 3 pha rõ rệt. Trước mắt, những nơi đã rõ lịch GPMB sẽ sớm ghi nhận mức tăng, tập trung vào đất ở và đất dịch vụ ven trục. Tiếp đó, khi hạ tầng thi công đồng loạt, nguồn cung hạn chế sẽ đẩy giá các phân khúc chính tăng mạnh. Và sau cùng, khi toàn tuyến thông xe, làn sóng tăng giá sẽ bùng nổ và lan rộng, đặc biệt tại những khu vực có đại dự án như Vinhomes Wonder City - nơi được hưởng lợi kép từ cả cú hích hạ tầng và tiện ích đồng bộ.

Đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư đi trước một bước nhằm chiếm lợi thế về vị trí và giá mua, đồng thời hưởng biên độ sinh lời lớn nhất khi đại lộ Tây Thăng Long về đích vào quý II/2026 - trùng thời điểm đại đô thị bắt đầu đi vào vận hành.

Từ ngày 23/08 đến 21/09/2025, mỗi giao dịch thành công tại Vinhomes Wonder City sẽ được tặng vàng trị giá lên tới 666 triệu đồng, trực tiếp khấu trừ vào giá thanh toán. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng mang đến chính sách tài chính linh hoạt:

- Miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hưởng ưu đãi lãi suất giảm áp lực tài chính ban đầu

- Hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, mở ra cơ hội lớn với mức vốn đầu tư ban đầu thấp

- Ưu đãi đến 10,5% khi thanh toán sớm bằng vốn tự có, nâng cao ngay biên lợi nhuận từ thời điểm xuống tiền.

- Quà tặng độc quyền: 01 Gói quà tặng Vinpearl/VinWonders, 01 Gói quà tặng sức khỏe tại Vinmec trị giá 100 triệu đồng, 01 Gói thiết kế sân vườn trị giá 100 triệu đồng
