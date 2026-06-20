Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành

(Ngày Nay) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm việc tại Cảng không không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, xã Long Thành, thành phố Đồng Nai), trong đó có một số vị trí việc làm chỉ cần lao động phổ thông.

Theo đó, ACV gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/6/2026 đối với các vị trí việc làm gồm: nhân viên vệ sinh sân, đường giao thông; vệ sinh sân đường khu bay; vận hành trang thiết bị kỹ thuật; y tế; lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất; bảo trì, sửa chữa hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật. Trong đó, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên vệ sinh sân, đường giao thông; vệ sinh sân đường khu bay chỉ cần tốt nghiệp trong học phổ thông, không quá 35 tuổi.

Các vị trí còn lại đều yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật đến đại học trở lên; tiếng Anh trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên, tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

ACV cam kết tất cả các vị trí việc làm nêu trên đều có thu nhập không dưới 13 triệu đồng/người/tháng; người lao động làm việc không quá 48 giờ/tuần; được đảm bảo các quyền lợi theo quy định pháp luật. Quá trình làm việc, người lao động sẽ được đào tạo và phát triển kỹ năng.

Theo ACV, khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành cần hàng nghìn lao động (từ phổ thông đến trên đại học). Thời gian qua, các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không đã tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động vào làm việc tại sân bay Long Thành. Thực tế thi tuyển cho thấy, hầu hết người lao động đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn nhưng nhiều trường hợp không đáp ứng được trình độ ngoại ngữ. Trong khi sân bay Long Thành là sân bay tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực, hầu hết các vị trí việc làm tại sân bay Long Thành đều có yêu cầu cao về ngoại ngữ.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả các giai đoạn. Hiện dự án đang trong giai đoạn thi công nước rút, đến nay giá trị thực hiện toàn dự án đạt trên 76%. Trên công trường, các nhà thầu đang huy động gần 7.000 nhân lực và hàng nghìn máy móc, thiết bị tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm, mục tiêu hoàn thành sân bay Long Thành cuối năm nay.