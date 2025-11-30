Tuyệt tác Vương cung thánh đường Thánh John Lateran tại Italy

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Vương cung thánh đường Thánh John Lateran (Basilica di San Giovanni in Laterano) được xây dựng năm 314, lâu đời hơn cả Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican. Đây là một công trình tôn giáo quan trọng, nằm gần Đồi Celio, một trong 7 ngọn đồi lịch sử của Đế quốc La Mã.
Tuyệt tác Vương cung thánh đường Thánh John Lateran tại Italy

Trong suốt 10 thế kỷ từ IV - XIV, Vương cung thánh đường Thánh John Lateran, cũng như tòa nhà cạnh đó là trung tâm của Giáo Hội Rome, là trụ sở và biểu tượng của Giáo hàng. Các nhà nguyện, đan viện, nhà trọ và khách sạn được thiết lập xung quanh trung tâm này như "con tim" của đời sống Giáo hội thời đó, giống như Vatican hiện nay.

Mặt tiền Vương cung thánh đường Thánh John Lateran có từ thế kỷ XVIII và trông rất cân đối, được đánh giá là nguy nga nhất trong số các mặt tiền thánh đường ở Rome. Kiến trúc sư Alessandro Galilei, người Florence, đã thiết kế mặt tiền này vào năm 1735 theo yêu cầu của Giáo Hoàng Clemente XII. Tất cả đều bằng cẩm thạch và rất phù hợp với quảng trường phía trước.

Bên trên nóc mặt tiền, ở giữa là tượng Chúa Cứu thế, hai bên là tượng Thánh Gioan Tẩy Giả cầm Thánh giá và Gioan Tông đồ cầm chén lễ. Hai bên có 12 vị thánh Tiến sĩ Giáo Hội La tinh và Ðông phương, mỗi tượng cao 7m, tượng trưng sự hợp nhất giáo lý của Hội Thánh Kitô. Tổng cộng là 15 tượng.

Ở giữa mặt tiền của Vương cung thánh đường có ban công chính, nơi các Giáo hoàng thường ban phép lành cho dân chúng trong dịp Năm Thánh. Cũng tại đây, Ðức Hồng Y Gaspani, nhân danh Ðức Pio XI, đã ký hiệp định Laterano với Italy, thành lập Nhà nước Vatican năm 1929, tái lập sự độc lập pháp lý và lãnh thổ của Tòa Thánh. Từ đó, Giáo Hoàng long trọng nhận nơi đây là Nhà thờ Chính tòa của mình, với tư cách là Giám mục Rome.

Tuyệt tác Vương cung thánh đường Thánh John Lateran tại Italy ảnh 1

Trong gian chính của Nhà thờ có 30 cột được làm bằng cẩm thạch màu vàng, hai bên có tượng 12 thánh Tông đồ (cao khoảng 6m) do Ðức Clemente IX (1700 - 1721) cho tạc. Bên trên có hình nổi kể lại sự tích Cựu ước và Tân ước.

Trần Vương cung Thánh đường bằng gỗ, do kiến trúc sư Pirri Ligorio khởi sự theo lệnh của Ðức Giáo hoàng Pio IV (1559 - 1565). Công trình được hoàn thành dưới thời Ðức Giáo hoàng Pio V (1566- 1572).

Ở cánh ngang của Vương cung Thánh đường, gần cửa ra vào bên phải, có đàn phong cầm vĩ đại với 2.000 ống, được 2 cột lớn bằng cẩm thạch màu vàng có trang trí gỗ mạ vàng chống đỡ. Đây là một trong những đàn phong cầm quan trọng nhất tại Italy và được kiến trúc sư Luca Blasi thiết kế năm 1599.

Đặc biệt, trong Năm Thánh 2025, Vương cung Thánh đường Thánh John Lateran có một trong 5 cửa thánh được mở. Vẻ đẹp trường tồn của Vương cung thánh đường Thánh John Lateran đã chứng kiến và lưu giữ những dấu ấn lịch sử qua hàng thế kỷ mà bất kỳ ai có dịp đến Rome đều mong muốn được chiêm ngưỡng.

Tuyệt tác Vương cung thánh đường Thánh John Lateran tại Italy ảnh 2

Linh mục Carlo nhấn mạnh: “Vương cung thánh đường Thánh John Lateran là nhà thờ duy nhất trên thế giới có tước hiệu đẳng cấp cao nhất là ‘Tổng lãnh Vương cung thánh đường’ – xếp trên toàn bộ những vương cung thánh đường khác, kể cả Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican. Vương cung thánh đường Thánh John Lateran là nơi lưu giữ nhiều thánh tích quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo, những thánh tích của Chúa Kitô, Thánh Peter và Thánh Paul. Cả bên trong và bên ngoài Vương cung thánh đường Thánh John Lateran đều danh xứng với thực, với nét đẹp kiến trúc, cột đá, trần nhà và những bức tranh, tượng vĩ đại, vừa có giá trị lịch sử, tôn giáo, vừa có giá trị nghệ thuật”.

Vương cung thánh đường Thánh John Lateran - thánh đường đầu tiên của Giáo hội Công giáo và là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rome - không chỉ có giá trị lịch sử, tôn giáo, mà còn có giá trị về kiến trúc và nghệ thuật trong suốt hơn 17 thế kỷ tồn tại. Đây là một công trình vĩ đại, mang đậm dấu ấn lịch sử và góp phần làm nên bản tình ca cổ kính được ngân vang qua hàng nghìn năm lịch sử của thành phố Rome.

PV
Vương cung thánh đường Thánh John Lateran Italy

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn.
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.