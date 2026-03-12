Làng tranh dân gian Đông Hồ đón nhận bằng ghi danh di sản của UNESCO

(Ngày Nay) - Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sẽ diễn ra ngày 27/3. Chương trình được truyền hình trực tiếp.

Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival “Về miền di sản - 2026” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tới, tại Bắc Ninh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20 giờ 10 cùng ngày. Bên cạnh nghi thức trao bằng là chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng,” với màn trình diễn drone và bắn pháo hoa chào mừng.

Festival Về miền di sản năm nay tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn mà chương trình trình diễn một số di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh (khai mạc lúc 8 giờ ngày 28/3, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Bắc Ninh), với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi loại hình di sản được trình diễn 30-45 phút.

Không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể các vùng miền” sẽ được tổ chức từ ngày 27-31/3, tại Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh.

Chuỗi hoạt động hành hương về chốn Tổ Vĩnh Nghiêm sẽ diễn ra tại khu di tích chùa Vĩnh Nghiêm với các nghi lễ truyền thống như dâng hương tưởng niệm Trúc Lâm Tam Tổ, lễ cầu quốc thái dân an, lễ rước Phật - rước Tổ…

Đặc biệt, Triển lãm tranh dân gian Việt Nam và tôn vinh tranh Đông Hồ sẽ diễn ra từ ngày 26-30/3, tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành…

Nhiều hoạt động du lịch, thể thao, ẩm thực và giải trí được tổ chức cùng với các trò chơi dân gian như bắt chạch trong chum, trồng cây đu, đi cà kheo, kéo co làng Hữu Chấp; thi chim vành khuyên hót, thi chọi chim họa mi, thi chọi gà của các câu lạc bộ… diễn ra từ ngày 27-29/3, tại tuyến phố đi bộ phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc.