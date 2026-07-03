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TV360 sản xuất phim điện ảnh ‘Hoàng hậu cuối cùng’, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nội dung Việt

PV In bài viết
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(Ngày Nay) -TV360 – nền tảng số của Viettel Telecom công bố tham gia đầu tư sản xuất phim điện ảnh về Nam Phương hoàng hậu, đánh dấu sự trở lại của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà.
Dàn diễn viên của phim "Hoàng hậu cuối cùng"
Dàn diễn viên của phim "Hoàng hậu cuối cùng"

Ngày 2/7, phim “Hoàng hậu cuối cùng” công bố dàn diễn viên chính gồm Tăng Thanh Hà (vai Hoàng hậu Nam Phương), Ma Ran Đô (vai Vua Bảo Đại), Trâm Anh (vai Lý Lệ Hà) cùng các nhà sản xuất của tác phẩm, trong đó có TV360.

Sau “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”, đây là dự án tiếp theo trong định hướng đầu tư vào các tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam, góp phần mở rộng hệ sinh thái nội dung số với nhiều sản phẩm mang bản sắc Việt.

Lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại trong những năm cuối của Hoàng gia Việt Nam, Hoàng hậu cuối cùng không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử nhiều biến động mà còn mở ra câu chuyện về tình yêu, gia đình, thân phận và những con người phía sau danh vị. Thay vì kể lại lịch sử qua những cột mốc quen thuộc, phim lựa chọn tiếp cận từ góc nhìn giàu cảm xúc, thân phận con người, tình yêu, danh vọng… đưa người xem đến gần hơn với đời sống và những lựa chọn của các nhân vật.

TV360 sản xuất phim điện ảnh ‘Hoàng hậu cuối cùng’, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nội dung Việt ảnh 1

Tăng Thanh Hà vào vai Hoàng hậu Nam Phương

Bà Hồ Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, Viettel Telecom, cho biết: "Chúng tôi tin rằng những giá trị văn hóa và di sản Việt Nam sẽ luôn có sức sống khi được kể bằng ngôn ngữ phù hợp với khán giả hôm nay. Với Hoàng hậu cuối cùng, TV360 mong muốn đồng hành cùng tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, vừa tôn trọng lịch sử, vừa mang đến trải nghiệm điện ảnh chất lượng trên nền tảng số."

Dự án hoàn thành trong 6 năm, tái hiện giai đoạn cuối Vương triều Nguyễn

Dự án được hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito phát triển trong suốt 6 năm với quá trình nghiên cứu sử liệu, khảo sát bối cảnh và chuẩn bị sản xuất. Phim tập trung vào khoảng mười năm Hoàng hậu Nam Phương sống trong Tử Cấm Thành, từ những năm đầu hôn nhân đến khi Hoàng gia rời Đại Nội, khắc họa đời sống, cảm xúc và những lựa chọn của các thành viên trong Hoàng gia Việt Nam ở giai đoạn cuối triều Nguyễn.

Với “Hoàng hậu cuối cùng”, lần đầu tiên, Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế được dùng làm bối cảnh chính của phim điện ảnh với hơn 90% thời lượng phim được ghi hình tại Đại Nội Huế. Đoàn làm phim đồng thời ghi hình tại Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Pháp – những địa điểm gắn với các chặng đường khác nhau trong cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương.

TV360 sản xuất phim điện ảnh ‘Hoàng hậu cuối cùng’, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nội dung Việt ảnh 2

Ma Ran Đô vào vai Vua Bảo Đại

Cùng với việc đầu tư về bối cảnh, ê-kíp cũng dành nhiều thời gian phục dựng triều phục của Hoàng gia triều Nguyễn dựa trên tư liệu lịch sử với sự tham gia của các nhà nghiên cứu và nghệ nhân làng nghề truyền thống, góp phần tái hiện lịch sử trên màn ảnh.

Hoàng hậu cuối cùng là dự án hợp tác giữa Galaxy Studio, HK Film, MAR6 Pictures và TV360, dự kiến khởi chiếu vào tháng 3 năm 2027.

PV
TV360 sản xuất phim phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng

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