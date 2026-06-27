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CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Chỉ còn ít giờ trước khi concert Thanh Xuân diễn ra vào 20 giờ ngày 27/6/2026 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), ca sĩ CONGB và Muộii có mặt từ sớm để tổng duyệt cùng ê-kíp sản xuất. Hai nghệ sĩ dành nhiều thời gian kiểm tra âm thanh, luyện tập vũ đạo và rà soát các chi tiết kỹ thuật nhằm mang đến màn trình diễn chỉn chu trước khoảng 20.000 khán giả.
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 1

Không khí tại sân khấu concert Thanh Xuân trở nên sôi động từ sáng 27/6 khi các nghệ sĩ lần lượt bước vào buổi tổng duyệt cuối cùng trước giờ biểu diễn. Trong số đó, CONGB và Muộii thu hút sự chú ý khi liên tục trao đổi với đạo diễn sân khấu, bộ phận kỹ thuật để hoàn thiện từng tiết mục.

Ở buổi tổng duyệt, CONGB dành thời gian kiểm tra hệ thống âm thanh, micro, tập luyện vũ đạo và rà soát các vị trí di chuyển trên sân khấu. Nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục và tương tác đặc biệt với khán giả trong đêm diễn.

CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 2
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 3

Trong khi đó, Muộii cũng chăm chút từng chi tiết cho phần trình diễn của mình. Dưới thời tiết nắng nóng, nữ ca sĩ vẫn tập trung luyện tập cùng ê-kíp, điều chỉnh các động tác biểu diễn và phối hợp với hệ thống ánh sáng, âm thanh để bảo đảm tiết mục đạt hiệu quả tốt nhất.

CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 4
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 5

Concert Thanh Xuân sẽ chính thức diễn ra vào tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, buitruonglinh, CONGB, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ Hoaprox. Theo ban tổ chức, chương trình dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả trực tiếp tại địa điểm biểu diễn.

Một số hình ảnh ghi lại tại buổi tổng duyệt:

CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 6
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 7
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 8
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 9
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 10
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 11
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 12
CONGB và Muộii tổng duyệt trước giờ G concert Thanh Xuân ảnh 13

Ảnh: Hiểu Châu

Quỳnh Hoa
concert Thanh Xuân CONGB Muộii Say Hi

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