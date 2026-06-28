20.000 khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc rực rỡ tại concert Thanh Xuân

(Ngày Nay) - Diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), concert Thanh Xuân quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật cùng khoảng 20.000 khán giả. Với sân khấu được đầu tư quy mô, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa và nhiều màn trình diễn được dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam.

Ngay từ khi mở màn, concert Thanh Xuân đã tạo nên bầu không khí sôi động với sân khấu được dàn dựng quy mô, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sự tham gia của hàng trăm vũ công và nghệ sĩ biểu diễn. Khoảng 20.000 khán giả phủ kín khán đài Trường đua F1 Mỹ Đình, liên tục hòa giọng và cổ vũ xuyên suốt chương trình.

Được xây dựng theo ba chương "Ngọn lửa Thanh xuân", "Khát vọng Thanh xuân" và "Thanh xuân rực rỡ", chương trình đưa người xem đi qua hành trình kết nối giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện tinh thần cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam, đồng thời truyền tải khát vọng sáng tạo, hội nhập của tuổi trẻ hôm nay.

Dàn nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Double2T, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, buitruonglinh, CONGB, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh cùng DJ Hoaprox lần lượt mang đến nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ những ca khúc truyền cảm hứng, đậm tinh thần dân tộc đến các bản hit trẻ trung, sôi động. Mỗi tiết mục đều nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ khán giả.

Không chỉ gây ấn tượng bởi các màn trình diễn, concert còn tạo nên khung cảnh mãn nhãn với biển lightstick phủ kín khán đài, những màn tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ cùng hiệu ứng sân khấu được đầu tư công phu. Nhiều khoảnh khắc khiến hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy hòa nhịp theo âm nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động kéo dài suốt đêm diễn.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa kéo dài gần 15 phút, thắp sáng bầu trời Trường đua F1 Mỹ Đình trong tiếng reo hò của khán giả. Concert Thanh Xuân không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc mà còn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và sức sống của thế hệ trẻ Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi lại tại đêm diễn:

Ảnh: Ngọc Mai _ Hiểu Châu