Nga cáo buộc NATO lên kế hoạch phong tỏa hàng hải tại Baltic và Bắc Cực

In bài viết
(Ngày Nay) - Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang âm mưu phong tỏa hàng hải bất hợp pháp đối với Nga, đặc biệt là ở khu vực Baltic và Bắc Cực.
Các tàu chiến từ nhiều quốc gia tham gia cuộc tập trận Northern Coasts 23 ở Biển Baltic ngoài khơi bờ biển Latvia, ngày 18/9/2023.
Các tàu chiến từ nhiều quốc gia tham gia cuộc tập trận Northern Coasts 23 ở Biển Baltic ngoài khơi bờ biển Latvia, ngày 18/9/2023.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga RIA Novosti đăng tải ngày 14/2, ông Korchunov cáo buộc các nước thành viên NATO, trong đó có Na Uy, đang “đặt khu vực Baltic – Bắc Cực vào trạng thái như thời chiến” thông qua việc tổ chức hàng loạt cuộc tập trận. Theo ông, những động thái này nhằm “hạn chế tự do hàng hải và vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm NATO đang xây dựng các kế hoạch cho một lệnh phong tỏa hải quân một phần hoặc toàn diện đối với Nga. Bên cạnh đó, các thành viên NATO như Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan được cho là đang phối hợp tăng cường khả năng cơ động quân sự bằng cách phát triển các hành lang vận tải – hậu cần theo trục Tây – Đông, cũng như sử dụng xuyên biên giới các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự.

Theo ông Korchunov, những sự chuẩn bị này làm gia tăng căng thẳng, tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Nga và có thể buộc Moskva phải triển khai các biện pháp đáp trả.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg ngày 13/2 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã gặp những người đồng cấp từ các quốc gia Baltic và Bắc Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich để thảo luận về khả năng thu giữ các tàu chở dầu có liên hệ với Nga.

Trong những tháng gần đây, một số quốc gia phương Tây đã bắt giữ các tàu hàng được cho là có liên quan đến Nga với nhiều lý do khác nhau. Moskva nhiều lần lên án các vụ thu giữ này là “hành vi cướp biển” và vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế.

Năm ngoái, trợ lý Tổng thống Nga Nikolay Patrushev từng cảnh báo NATO đang tìm cách làm suy yếu nền kinh tế Nga bằng việc cân nhắc phong tỏa nước này, bao gồm khả năng làm tê liệt các cảng của Nga tại khu vực St. Petersburg và Kaliningrad. Ông cũng cho rằng liên minh này muốn biến Biển Đen và Biển Baltic thành “vùng nội thủy của khối”, đồng thời nhấn mạnh Moskva đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.

