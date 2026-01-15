Hàn Quốc cân nhắc khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều

(Ngày Nay) - Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều 2018 nhằm giảm các hoạt động quân sự dọc biên giới và hiện các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đang được tiến hành.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul. Ảnh: Korea JoongAng Daily.
Thỏa thuận quân sự liên Triều được ký ngày 19/9/2018 giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 2024 do gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Khi trả lời câu hỏi về việc Chính phủ Hàn Quốc có đang xúc tiến khôi phục thỏa thuận này hay không, ông Wi Sung Lac cho biết các cuộc thảo luận nội bộ đang được tiến hành và đây là “định hướng cơ bản” của chính phủ.
Liên quan đến cáo buộc của Bình Nhưỡng về việc Seoul đã 2 lần đưa thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Triều Tiên hồi tháng 9/2024 và đầu tháng này, ông Wi Sung Lac cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành điều tra nội bộ để làm rõ hai vụ việc.
(Ngày Nay) - Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 71, đánh dấu bước chuyển trong hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
(Ngày Nay) - Ngày 14/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (GD-ĐT) đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhằm ngăn chặn việc lan truyền hình ảnh, video và thông tin tiêu cực trên không gian mạng.
(Ngày Nay) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa công bố phương pháp mới mang tên "đồng hồ vũ trụ" có thể giúp các nhà khoa học giải mã lịch sử hình thành các cảnh quan cổ xưa tại Australia. Phương pháp này không chỉ làm sáng tỏ tác động của địa chất, khí hậu và các chuyển động kiến tạo nên môi trường, mà còn giải thích nguồn gốc của các mỏ khoáng sản quý giá tại quốc gia này.
(Ngày Nay) - Tổng thống Trump tuyên bố mọi phương án ngoài việc Greenland thuộc về Mỹ đều không thể chấp nhận, đồng thời thúc giục NATO tham gia hỗ trợ Washington nhằm bảo đảm lợi ích an ninh chiến lược lâu dài.