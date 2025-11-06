UNESCO và SOVICO đồng hành lan tỏa tinh thần sáng tạo dựa trên văn hóa bản địa

(Ngày Nay) - Trong thời đại mà công nghệ số đang làm mờ ranh giới giữa các nền văn hóa, việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc địa phương trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh ấy, cuộc thi vẽ minh họa “Chất địa phương” do Vietnam Local Artist Group (VLAG) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của UNESCO và Tập đoàn SOVICO, đã trở thành một dấu mốc đặc biệt, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào văn hóa trong cộng đồng sáng tạo trẻ Việt Nam.

Sân chơi của những “chất riêng” bản địa

Là cộng đồng họa sĩ minh họa lớn nhất Việt Nam với hơn 250.000 thành viên, VLAG nhiều năm qua vẫn luôn theo đuổi sứ mệnh tạo dựng một không gian giao lưu, học hỏi và thể hiện cho các nghệ sĩ trẻ yêu văn hóa – nghệ thuật. Các hoạt động nổi bật như Illustration Challenge, Triển lãm, Chiến dịch gây quỹ hay Video series đều hướng đến việc phát triển năng lực và kết nối cộng đồng họa sĩ minh họa trong nước.

Với cuộc thi “Chất địa phương”, VLAG tiếp tục trung thành với định hướng “Văn hóa” và “Sáng tạo” – hai giá trị cốt lõi luôn song hành trong các dự án nghệ thuật của mình.

“Mỗi địa phương của Việt Nam là một mảng màu độc đáo trong bức tranh tổng hòa của văn hóa dân tộc. Chúng tôi mong muốn các họa sĩ trẻ được tự do kể lại ‘chất’ riêng của vùng đất nơi họ sinh ra và lớn lên bằng ngôn ngữ minh họa hiện đại”, chị Đỗ Phương Thảo – Quản lý cộng đồng VLAG và dự án “Chất địa phương” chia sẻ.

Cuộc thi “Chất Địa Phương” là một phần của dự án EMPLEMENT! do UNESCO khởi xướng, với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO, nhằm tối ưu hóa đóng góp của văn hóa, tận dụng mạng lưới Thành phố Sáng tạo và các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Dự án phù hợp với Chiến lược quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững tầm nhìn 2030, đồng thời trao quyền cho các tài năng trẻ Việt Nam, khuyến khích họ đóng góp vào chương trình nghị sự phát triển bền vững thông qua những ý tưởng và hành động sáng tạo.

UNESCO và SOVICO – đồng hành kiến tạo giá trị cốt lõi

Sự đồng hành của UNESCO trong cuộc thi “Chất địa phương” không chỉ giúp nâng cao uy tín và tầm vóc của dự án mà còn mang đến những định hướng chuyên môn và giá trị nhân văn sâu sắc.

Theo đại diện VLAG, UNESCO đóng vai trò là đối tác định hướng nội dung và chủ đề, cung cấp nguồn tư liệu tham khảo, cũng như hỗ trợ đội ngũ Ban tổ chức trong quá trình đánh giá, phản biện và phát triển chất lượng cuộc thi. Với kinh nghiệm dày dạn trong các chương trình văn hóa – sáng tạo dành cho giới trẻ, UNESCO đã góp phần định hình “Chất địa phương” trở thành một sân chơi vừa đủ mở để thỏa sức sáng tạo, vừa đủ thách thức để các nghệ sĩ thể hiện bản sắc dân tộc.

Quan trọng hơn, sự tham gia của UNESCO cũng là lời ghi nhận quốc tế đối với nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật đương đại. “UNESCO đã giúp chúng tôi khẳng định rằng, bảo tồn không có nghĩa là đóng khung, mà là làm mới và lan tỏa giá trị truyền thống bằng những cách tiếp cận sáng tạo và gần gũi hơn với thế hệ trẻ”, Thảo chia sẻ thêm.

Nếu UNESCO mang đến cho “Chất địa phương” tầm nhìn văn hóa – sáng tạo, thì Tập đoàn SOVICO lại là điểm tựa vững chắc về nguồn lực, truyền thông và niềm tin vào giá trị của cộng đồng sáng tạo trẻ Việt Nam.

Theo chị Bùi Ngọc Xuân – Community Manager tại TiredCity, đơn vị đồng hành trong dự án, sự hỗ trợ của SOVICO đã giúp cuộc thi có hệ thống giải thưởng hấp dẫn hơn, tạo điều kiện để lan tỏa câu chuyện văn hóa địa phương và các tác phẩm minh họa tới công chúng một cách sâu rộng. “Trong bối cảnh ngành minh họa Việt Nam vẫn đang trên hành trình khẳng định vị thế, sự quan tâm của một doanh nghiệp lớn như SOVICO chính là nguồn động lực to lớn. Nó cho thấy cộng đồng họa sĩ trẻ hoàn toàn có thể tạo ra giá trị văn hóa – xã hội thiết thực nếu được tin tưởng và đầu tư đúng hướng.”

Sự đồng hành của SOVICO cũng cho thấy xu hướng kết nối doanh nghiệp – văn hóa – sáng tạo đang trở thành động lực phát triển mới của công nghiệp sáng tạo Việt Nam, hướng đến mô hình phát triển bền vững và có chiều sâu.

Chỉ sau thời gian ngắn phát động, “Chất địa phương” đã thu hút hơn 547 tác phẩm, 580 nghệ sĩ tham gia và hơn 5 triệu lượt quan tâm trên các nền tảng trực tuyến. Song giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở những con số ấn tượng ấy, mà ở tình yêu quê hương được thắp lên trong từng câu chuyện và nét vẽ.

Theo chị Đỗ Phương Thảo, “Chất địa phương” không phải là đích đến, mà là một điểm khởi đầu cho hành trình dài hơn của cộng đồng minh họa Việt. “Một mình cuộc thi không thể tạo ra giá trị bền vững nếu không có sự tiếp nối, cộng hưởng với các dự án khác. Nhưng chúng tôi tin rằng, nó đã trở thành một case study quý giá, mở ra cảm hứng để VLAG và các đối tác tiếp tục phát triển nhiều hoạt động sáng tạo hơn trong tương lai.”

Trong dòng chảy hội nhập và hiện đại hóa, “Chất địa phương” không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật mà là một lời khẳng định rằng văn hóa Việt vẫn đang sống, đang chuyển động và được kể lại bằng chính hơi thở của thế hệ trẻ. Và đằng sau thành công đó là sự chung tay, đồng hành của UNESCO và SOVICO và những người trẻ dám tự hào về quê hương mình, dám mang “chất” Việt ra thế giới.