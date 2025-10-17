Secret Garden đến sân bay Nội Bài, thích thú khi được tặng nón lá vẽ tay thủ công

(Ngày Nay) - Chiều 16/10, sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng từ Oslo (Na Uy), Fionnuala Sherry và Rolf Løvland của Secret Garden đã tới sân bay Nội Bài. Hai nghệ sĩ tươi cười trước ống kính phóng viên và vẫy chào người hâm mộ rồi về khách sạn, sẵn sàng cho buổi gặp mặt báo chí và đêm diễn tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội - Việt Nam là điểm mở màn cho World tour diễn kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm. “Secret Garden Live in Vietnam” nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân dân và IB Group Vietnam khởi xướng nhằm mang tới cho công chúng Việt Nam âm nhạc đỉnh cao của các nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam ra với thế giới.

Sau Huyền thoại Kenny G và tứ tấu Bond, Secret Garden là tâm điểm của chương trình Good Morning Vietnam số 3.

Dù hiếm khi đi lưu diễn nhưng hai nghệ sĩ Fionnuala Sherry và Rolf Løvland không giấu được sự háo hức và tinh thần phấn chấn khi lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu. Hai nghệ sĩ chọn trang phục giản dị nhưng nổi bật khi di chuyển sang Việt Nam và tỏ ra rất thân thiện và vui vẻ.

Đón các nghệ sĩ ở sân bay là ông Tony Nguyễn - Giám đốc Quan hệ Quốc tế của IB Group Việt Nam. Ban tổ chức đã mang chiếc nón lá Việt Nam có vẽ tay thủ công các thắng cảnh, thiên nhiên Việt Nam cùng tên sự kiện "Secret Garden Live in Vietnam" ra sân bay để tặng 2 nghệ sĩ.

Đến Việt Nam lần này, ngoài hai thành viên Fionnuala Sherry và Rolf Løvland còn có cả dàn nhạc. Do vậy Ban tổ chức cũng chu đáo tặng các thành viên dàn nhạc dây vòng nón lá thủ công của Việt Nam khiến các nghệ sĩ đến từ châu Âu vô cùng thích thú.

Nghệ sĩ Rolf Løvland hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi rất mong chờ các buổi diễn tới tại Việt Nam. Chúng tôi chưa từng đến đây nên thực sự cảm thấy vô cùng háo hức".

Ngay sau khi đặt chân tới sân bay, các nghệ sĩ được Ban tổ chức đưa về một khách sạn hạng sang ở Hà Nội để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc gặp báo chí cũng như công tác tổng duyệt và đêm diễn. Theo tiết lộ của Ban tổ chức chương trình, sân khấu "Secret Garden Live in Vietnam" sẽ là một trong những sân khấu lớn nhất và đẹp nhất của nhóm. Secret Garden sẽ biểu diễn khoảng 30 bài trải dài trong 30 năm sự nghiệp của mình.

Các tác phẩm bất hủ cùng với sân khấu lung linh huyền ảo, tôn vinh mạch kể chuyện bằng những thanh âm giàu cảm xúc, những giai điệu trữ tình, lãng mạn được hòa âm giữa phong cách cổ điển, dân gian Bắc Âu – Celtic sẽ được lan tỏa trong tiết trời thu Hà Nội.

Dù Ban tổ chức vẫn giấu kín nhạc mục của chương trình để tạo bất ngờ vào phút chót cho khán giả nhưng chắc chắn fan Việt sẽ được nghe trực tiếp những bản nhạc đậm dấu ấn của Secret Garden mà tiêu biểu nhất có lẽ là "Songs From A Secret Garden" - nhạc phẩm kinh điển được lấy làm chủ đề album đầu tiên của họ ra mắt tròn 3 thập kỷ trước. Như thường lệ, sau đêm nhạc hai thành viên ban nhạc sẽ tham gia sự kiện ký tặng trên poster cho người hâm mộ.

Năm 1995, Secret Garden đã làm nên lịch sử khi chiến thắng cuộc thi "Eurovision Song Contest" với bản “Nocturne”, phá vỡ lịch sử 40 năm cuộc thi danh giá này của châu Âu khi lần đầu tiên trao giải cho tác phẩm và nhóm nhạc hoà tấu. Kể từ đó, suốt 3 thập kỷ làm nghề bền bỉ, Secret Garden nuôi dưỡng tình yêu của khán giả toàn cầu qua 12 album, mở màn là "Songs From A Secret Garden" (1995) và gần nhất là "Songs In The Circle of Time" (2024).

Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Secret Garden duy trì vị thế của mình trong dòng chảy âm nhạc chính thống với tư cách là một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của Universal Classics & Jazz label với 113 đĩa bạch kim trên toàn cầu, hơn 3 tỷ lượt streams, 311 tuần ngự ở bảng xếp hạng Billboard New Age.... Riêng bản nhạc “You Raise Me Up” (2001) của họ được hàng loạt ca sĩ nhóm nhạc hàng đầu thế giới thể hiện như: Josh Groban, Westlife, Il Divo.... cùng hơn 1000 nghệ sĩ khác cover. Đây cũng là một trong những ca khúc được ghi âm nhiều nhất thế kỷ.

“Secret Garden Live in Vietnam” diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” diễn ra thường niên do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.