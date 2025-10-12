Sân bay Hàn Quốc đón lượng khách kỷ lục trong kỳ nghỉ Tết Trung thu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Theo số liệu thống kê của Sân bay quốc tế Incheon công bố hôm 12/10, trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu) kéo dài 8 ngày – một trong những kỳ lễ quan trọng nhất của Hàn Quốc - mỗi ngày có hơn 210.000 lượt hành khách đi qua Sân bay Quốc tế Incheon, đánh dấu mức trung bình cao kỷ lục trong dịp lễ này.
Sân bay Hàn Quốc đón lượng khách kỷ lục trong kỳ nghỉ Tết Trung thu

Báo cáo của Sân bay Incheon cho biết trung bình có 217.613 lượt hành khách sử dụng sân bay từ ngày 2 - 9/10, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có 1,74 triệu lượt hành khách đã đi và đến sân bay cửa ngõ chính của Hàn Quốc, nằm ở phía Tây Seoul, trong giai đoạn này.

Đây là con số trung bình hàng ngày cao nhất trong kỳ nghỉ lễ Chuseok kể từ khi sân bay mở cửa vào năm 2001 và là con số cao thứ 2 trong tất cả các kỳ nghỉ lễ, chỉ sau kỷ lục 219.026 lượt hành khách/ngày được ghi nhận trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầu năm nay.

Tính theo khu vực, Đông Nam Á là điểm có lượt khách đến và đi cao nhất với 448.081 lượt người, tiếp theo là Nhật Bản với 431.827 lượt người và Trung Quốc là 296.168 lượt người.

PV
Hàn Quốc Tết Trung thu khách du lịch

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống
(Ngày Nay) - Chiều 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Đây là 2 xã đã và đang bị ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.
Chuyện nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long: Thân phận người ở lại
Chuyện nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long: Thân phận người ở lại
(Ngày Nay) - Vậy là đã qua giỗ đầu của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi và hơn trăm ngày của người cha Nguyễn Vĩnh Phúc, tuổi 42. Người vợ, người mẹ Nguyễn Thị Hiền lặng lẽ đốt nhang rồi lần lượt thắp cho chồng và con gái.