Sân bay Hàn Quốc đón lượng khách kỷ lục trong kỳ nghỉ Tết Trung thu

(Ngày Nay) - Theo số liệu thống kê của Sân bay quốc tế Incheon công bố hôm 12/10, trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu) kéo dài 8 ngày – một trong những kỳ lễ quan trọng nhất của Hàn Quốc - mỗi ngày có hơn 210.000 lượt hành khách đi qua Sân bay Quốc tế Incheon, đánh dấu mức trung bình cao kỷ lục trong dịp lễ này.

Báo cáo của Sân bay Incheon cho biết trung bình có 217.613 lượt hành khách sử dụng sân bay từ ngày 2 - 9/10, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có 1,74 triệu lượt hành khách đã đi và đến sân bay cửa ngõ chính của Hàn Quốc, nằm ở phía Tây Seoul, trong giai đoạn này.

Đây là con số trung bình hàng ngày cao nhất trong kỳ nghỉ lễ Chuseok kể từ khi sân bay mở cửa vào năm 2001 và là con số cao thứ 2 trong tất cả các kỳ nghỉ lễ, chỉ sau kỷ lục 219.026 lượt hành khách/ngày được ghi nhận trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầu năm nay.

Tính theo khu vực, Đông Nam Á là điểm có lượt khách đến và đi cao nhất với 448.081 lượt người, tiếp theo là Nhật Bản với 431.827 lượt người và Trung Quốc là 296.168 lượt người.