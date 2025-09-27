V-Green và Viettel Post hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và tủ giao nhận thông minh

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông và logistics. Hai bên sẽ tối ưu mạng lưới của nhau để mở rộng hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin cho V-Green và hệ thống tủ giao nhận thông minh cho Viettel Post tại hàng nghìn điểm trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, 3.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện sẽ được V-Green khảo sát, lắp đặt tại các địa điểm của Viettel Post, góp phần hiện thực hóa kế hoạch đạt 500.000 cổng sạc và 150.000 tủ đổi pin của V-Green trên cả nước trong thời gian tới.

Trong khi đó, Viettel Post cũng sẽ triển khai lắp đặt hệ thống 2.000 tủ giao nhận thông minh Smart Box tại các điểm sạc và đổi pin phù hợp của V-Green. Với mạng lưới lên tới hàng trăm nghìn điểm của V-Green trên toàn quốc, Viettet Post có thể mở rộng kênh giao hàng thông minh tới 34/34 tỉnh thành trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh việc tận dụng mạng lưới của nhau, hai bên cũng hướng tới hợp tác phát triển các mô hình nhượng quyền trạm sạc, tủ đổi pin và tủ giao nhận thông minh, tạo ra cơ hội kinh doanh mới. Viettel Post và V-Green cũng thỏa thuận sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau, từ chuyển phát nhanh, logistics cho đến vận chuyển, lắp đặt và vận hành hệ thống.

Ngoài ra, hai bên cam kết sẽ cùng nghiên cứu và phát triển các mẫu xe máy điện phù hợp với nhu cầu của lực lượng bưu tá và shipper nói chung, góp phần hiện đại hóa ngành giao hàng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng Giám đốc V-Green, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác chiến lược cùng Viettel Post, một trong những doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ giúp V-Green mở rộng mạng lưới hạ tầng sạc và đổi pin một cách nhanh chóng mà còn tạo ra một hệ sinh thái tiện lợi và đa dụng cho khách hàng”.

Ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post, cho biết: “Việc hợp tác với V-Green là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi xanh và số hóa. Tích hợp các điểm sạc và tủ đổi pin sẽ giúp Viettel Post tối ưu hiệu quả hoạt động, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành logistics Việt Nam”.

Hiện tại, V-Green đang vận hành hệ thống trạm sạc ô tô, xe máy điện lớn nhất cả nước với 150.000 cổng sạc và không ngừng mở rộng ra các thị trường quốc tế. Kế hoạch trong vòng 2 năm tới, V-Green sẽ nâng số lượng cổng sạc xe điện tại Việt Nam lên 500.000 cổng, đồng thời thiết lập mạng lưới 150.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc. Trong khi đó, Viettel Post cũng là một trong những đơn vị logistic hàng đầu Việt Nam, với mạng lưới giao nhận phủ khắp 34 tỉnh thành.

Việc hợp tác mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai doanh nghiệp và góp phần lan tỏa xu hướng giao thông xanh, tạo ra hạ tầng vững chắc cho sự phát triển của xe điện tại Việt Nam. Đây là một bước tiến chiến lược, khẳng định vai trò của V-Green và Viettel Post trong việc định hình tương lai giao thông và logistics thân thiện với môi trường.