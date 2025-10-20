Triển vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

(Ngày Nay) - Thông tin về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gặp nhau vào cuối tháng này, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo tờ Korea Times, dù chưa có xác nhận chính thức về cuộc gặp này, khả năng diễn ra vẫn chưa bị loại trừ hoàn toàn, nhất là khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào năm 2019 từng được chuẩn bị vỏn vẹn trong chưa đầy hai ngày, sau khi ông Trump bất ngờ đề xuất qua mạng xã hội.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/10 cho biết Seoul sẽ duy trì “giao tiếp và phối hợp chặt chẽ” với Washington liên quan đến bất kỳ cuộc đối thoại tiềm năng nào giữa Mỹ và Triều Tiên trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Trump.

Thông báo này được đưa ra sau khi kênh CNN dẫn lời các nguồn tin thân cận tiết lộ “giới chức trong Chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận riêng về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un”.

Ông Trump từng bày tỏ mong muốn đối thoại với ông Kim, nhất là sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump hồi tháng 8 đề nghị lãnh đạo Mỹ tham dự hội nghị APEC và có thể tổ chức cuộc gặp bên lề sự kiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Về phía ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Triều Tiên từng phát biểu vào tháng 9 rằng ông có “kỷ niệm tốt đẹp” về các cuộc đàm phán trước đây với ông Trump và nếu Mỹ “từ bỏ ám ảnh về phi hạt nhân hóa”, thì không có lý do gì để hai bên không thể gặp mặt trực tiếp.

Tuy nhiên, mặc dù sự chú ý đang gia tăng, cả Seoul và Washington vẫn duy trì thái độ thận trọng trước khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh khác giữa ông Trump và ông Kim.

Kênh CNN cũng dẫn nguồn cho biết đến nay chưa có bước chuẩn bị hậu cần cụ thể hay liên lạc trực tiếp nào với Bình Nhưỡng được thực hiện, đồng thời các quan chức vẫn còn băn khoăn về khả năng đàm phán.

Phát biểu ngày 17/10 ở New York, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-wha khẳng định rằng “chưa có dấu hiệu nào” cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều sẽ diễn ra.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cũng bày tỏ quan điểm tương tự vào ngày 16/10: “Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều vẫn chưa chắc chắn. Đây cuối cùng là vấn đề giữa Mỹ và Triều Tiên. Chúng tôi đang theo dõi qua các kênh Mỹ, nhưng theo hiểu biết hiện tại, chưa có gì được xác nhận”.

Một quan chức khác của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/10 cho biết: “Hàn Quốc và Mỹ luôn khẳng định sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nhằm hướng tới hòa bình trên bán đảo và giải quyết vấn đề hạt nhân”.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định khả năng Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại với ông Trump trong thời gian diễn ra hội nghị APEC là rất thấp.

Ông Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nói: “Khó có thể loại trừ hoàn toàn khả năng, do tính bất ngờ của chính quyền Trump. Tuy nhiên, dựa vào các động thái gần đây của Triều Tiên và tình hình hiện tại, khả năng này rất thấp”.

Ông Hong giải thích thêm rằng Washington chưa gửi thông điệp rõ ràng, dù trực tiếp hay gián tiếp, về việc Mỹ có thể công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân hoặc loại bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa ra khỏi chương trình nghị sự – điều được Bình Nhưỡng xem là yêu cầu then chốt.

Theo ông, Bình Nhưỡng có thể đánh giá cuộc gặp này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho ông Trump so với bản thân họ.

“Năm 2019, ông Kim đã dùng cuộc gặp để khẳng định vị thế khi Tổng thống Mỹ tới gặp ông. Hiện tại, với thời điểm và điều kiện không thuận lợi cho Bình Nhưỡng, họ không có lý do để tổ chức một cuộc gặp như trước đây. Tham gia cuộc gặp vào thời điểm này có thể không mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phía Triều Tiên”, ông phân tích.

Ông Hong cũng bác bỏ khả năng cuộc gặp diễn ra tại hội nghị APEC hoặc khu vực Phi Quân sự giữa hai miền Triều Tiên, do Triều Tiên hiện không muốn tham gia sự kiện liên quan đến Hàn Quốc hoặc dưới sự kiểm soát của Liên hiệp quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young lại tỏ ra lạc quan hơn trong phiên điều trần Quốc hội và tại sự kiện công khai ngày 12/10.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young lại có cái nhìn lạc quan hơn tại phiên điều trần Quốc hội và sự kiện công khai ngày 12/10.

“Cuộc gặp tại Panmunjom năm 2019 diễn ra chỉ 30 giờ sau một dòng tweet của ông Trump từ Osaka”, ông Chung nhấn mạnh. “Không có quy luật nào ngăn cản điều tương tự xảy ra vào phút chót”.

Ông cũng cho biết “điểm then chốt nằm ở quyết định của Tổng thống Trump”, và nếu có hội nghị thượng đỉnh, “Panmunjom vẫn là địa điểm khả thi nhất”.