Vị y sĩ mang trái tim người chiến sĩ công an

(Ngày Nay) - Vốn là một chiến sĩ công an nhân dân công tác trong cơ quan chuyên môn cấp huyện, nhưng luôn đam mê nghiên cứu y thuật, tìm hiểu các phương thuốc điều trị bệnh, y sĩ y học cổ truyền Mai Văn Chín - Phó Chủ tịch HĐKH Viện Phát triển văn hoá và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng được nhiều người yêu mến vì luôn hết mình với bệnh nhân.

Chìa khóa chữa bệnh từ phương thuốc gia truyền và trị liệu bấm huyệt cổ truyền

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại xã Nga Yên, tỉnh Thanh Hóa, y sỹ y học cổ truyền Mai Văn Chín từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cảnh đời cơ cực vì bệnh tật. Chính những hình ảnh đó đã sớm gieo mầm trong ông niềm đam mê với nghề y.

Đến tuổi trưởng thành, ông công tác trong ngành công an nhân dân, nhưng niềm đam mê y thuật vẫn nung nấu trong tâm can ông. Với mong muốn giúp đỡ những người bệnh tật, ông bắt đầu tự học và nghiên cứu các phương thuốc điều trị bệnh.

Kết hợp kiến thức từ các tài liệu y học cổ truyền và những bài thuốc gia truyền mà gia đình ông áp dụng, y sĩ Mai Văn Chín dần tự tin bốc thuốc, trở thành một thầy thuốc có tay nghề cao. Ông đã không ngừng học hỏi và tìm tòi các phương pháp chữa bệnh mới, luôn đặt sự an toàn và hiệu quả lên hàng đầu.

Một trong những yếu tố giúp y sĩ Mai Văn Chín nổi tiếng là phương pháp điều trị kết hợp giữa các bài thuốc gia truyền và liệu pháp bấm huyệt cổ truyền. Y sĩ Mai Văn Chín chia sẻ, ông luôn tự mình thực hiện tất cả các công đoạn, từ thăm khám, nhận định tình trạng bệnh nhân đến việc lên phác đồ điều trị sao cho quá trình điều trị được rút ngắn về thời gian, tiết kiệm về tiền bạc và mang lại hiệu quả về hồi phục sức khoẻ tốt nhất đến với bệnh nhân.

Bằng lòng yêu nghề và tinh thần luôn học hỏi, ngoài giờ công tác, thầy thuốc Đông y Mai Văn Chín đã tìm tòi và bào chế ra nhiều bài thuốc quý chữa nhiều căn bệnh khác nhau như: Gút, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, tê bì chân tay, đau đầu, mất ngủ, hay thậm chí là các căn bệnh khó chữa như trầm cảm, ung thư,… Ông luôn để tâm đến tác dụng của bài thuốc trong lưu thông khí huyết, mang lại sự thư giãn và đồng nhất việc lưu thông máu và khí huyết trong cơ thể người bệnh đến các cơ quan chức năng trên cơ thể người. Quy trình điều trị của ông luôn tuân thủ nghiêm ngặt từ các bước chẩn đoán, lên phác đồ điều trị, trị liệu bấm huyệt cổ truyền và lên phương thuốc.

Bằng sự học hỏi không ngừng nghỉ, cùng trái tim trắc ẩn, giàu lòng kiên trì của người chiến sĩ công an, y sĩ y học cổ truyền Mai Văn Chín đã giúp điều trị dứt điểm thành công nhiều chứng bệnh tưởng như không thể chữa khỏi như thoái hoá cột sống, thoát vị đĩa đệm, tuyến giáp, đau thần kinh toạ, sỏi mật… Kết hợp từ sự thông tuệ trong y thuật cổ truyền, các kinh nghiệm trong bấm huyệt điều dưỡng khí huyết cơ thể, cùng khả năng điều chỉnh, khống chế lực trong tinh thần võ học của nghề nghiệp chuyên môn công an, phương pháp điều trị bệnh của y sĩ Mai Văn Chín đã thể hiện rõ tính tối ưu trong điều trị, nhất là các nhóm bệnh có nguy cơ tái bệnh cao.

Trong nghiên cứu dược liệu, Thầy thuốc Đông y tiêu biểu, y sĩ Mai Văn Chín luôn chú tâm đến nguồn gốc xuất xứ của các loại dược liệu để đảm bảo sự kết hợp giữa đặc tính dược lý cao, hiệu quả nhưng luôn an toàn, không mang lại tác dụng phụ, không có tác hại đến người bệnh sử dụng. Tận dụng nguồn lực thiên nhiên với nhiều loại dược liệu lành tính, được dân gian sử dụng từ ngàn đời có tác dụng điều trị, chữa bệnh hiệu quả. Nghiên cứu tỉ mỉ từng loại dược liệu giúp cho y sĩ Mai Văn Chín có sự dày dạn kinh nghiệm trong phối kết hợp dược liệu và bào chế thuốc theo các đặc tính dược lý của nguyên liệu. Đặc biệt, phương thuốc của vị y sĩ Mai Văn Chín đã thành công trong việc làm thuyên giảm kích thước và tiêu trừ các khối u trong cơ thể, giúp cho nhiều bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ và thuyên giảm chứng bệnh ung thư.

Giữ trọn lời thề "Vì nhân dân phục vụ"

Năm 2024, y sĩ Mai Văn Chín đã vinh dự được Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam tuyên dương, đồng thời trao Chứng nhận Sáng chế độc quyền bài thuốc chữa Dạ dày cho ông. Cùng năm 2024, lương y Mai Văn Chín cũng sẽ vinh dự nhận Danh hiệu “Thầy thuốc Đông Y tiêu biểu Toàn quốc” và Danh hiệu “Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền phòng chẩn trị Y học cổ truyền tiêu biểu Toàn quốc” do Chủ tịch Hội Đông Y trao tặng.

Những danh hiệu đó là lời khẳng định cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của y sĩ Mai Văn Chín. Nhưng với ông, phần thưởng cao quý nhất của một thầy thuốc chính là sự tin tưởng của bệnh nhân dành cho ông. Nhiều bệnh nhân không chỉ quay lại tìm ông mà còn đưa người nhà, bạn bè đến như một địa chỉ uy tín để tìm lại niềm vui sống.

Y sĩ Mai Văn Chín chia sẻ, ông muốn lan tỏa những bài thuốc của mình đến thật nhiều người khác. Ông cũng dự định chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với thế hệ trẻ, với mong muốn cùng người trẻ giữ gìn và phát huy giá trị của y học cổ truyền Việt Nam.

Tấm lòng của ông còn được gửi gắm qua những chuyến đi từ thiện bận rộn cùng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Không chỉ làm công tác chuyên môn về y thuật, y sĩ Mai Văn Chín còn nhiệt tình tham gia các chương trình ý nghĩa của Viện như: Chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Chương trình thường niên Xuân ấm áp - Tết sẻ chia mỗi dịp Tết đến Xuân về; chương trình tặng 1.000 phần quà đến với người dân Thái Nguyên sau đợt thiên tai “chưa từng có trong tiền lệ” - ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo tháng 11/2025; chương trình “Trung Thu cho em 2025” tại Thanh Hóa và Ninh Bình; chương trình Tri ân, tặng quà, khám bệnh các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 78 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025)...

Hành trình giúp người, giúp đời của y sĩ Mai Văn Chín vẫn chưa có hồi kết, luôn bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng nhiệt huyết, tận tâm, đúng với trái tim của một người chiến sĩ công an năm xưa.