"Bỏ túi" kiến thức chăm sóc về sức khỏe để đi xem diễu binh, diễu hành

(Ngày Nay) - Người dân khi xếp hàng hai bên các tuyến đường để xem diễu binh, diễu hành cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để chăm sóc tốt sức khỏe của bản thân tại nơi đông người.

Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được rất nhiều người dân mong chờ.

Ngay từ những ngày sơ duyệt, tổng duyệt đến buổi lễ chính thức sẽ có rất nhiều người dân xếp hàng hai bên các tuyến đường để xem, vì vậy người dân khi tham gia cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để chăm sóc tốt sức khỏe của bản thân tại nơi đông người.

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khuyến nghị người dân khi tham gia vào sự kiện có quy mô lớn như thế này, đầu tiên là phải có ý thức, trách nhiệm với chính bản thân mình, sau đó phải có ý thức đối với cộng đồng.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế. Bởi lực lượng y tế được bố trí rải đều từ trung tâm Ba Đình cho đến các phường, xã, nơi người dân từ các địa phương đứng cổ vũ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua…” Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh chỉ rõ.

Đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, lời khuyên là mỗi người nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Bởi vì nếu thời tiết nắng nóng mà đi ra ngoài và phải đi từ rất sớm và về rất muộn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Đối với người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều.

Ông Đức cho hay, với người nếu đủ sức khỏe đi ra đường thì người dân phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống.

Bộ Y tế đang làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đặc biệt là Hà Nội để nắm tình hình xem lượng người về Thủ đô trong dịp 2/9. Tại khu vực trung tâm, sẽ có khoảng hơn 30.000 người tham gia A80 tại Quảng trường Ba Đình và dự kiến có tới hàng triệu người sẽ ở khắp các tuyến phố để chào đón sự kiện trọng đại của đất nước.