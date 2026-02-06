Việt Nam đóng góp tích cực tại Diễn đàn quốc tế về tư pháp tại Cuba

(Ngày Nay) - Bộ Tư pháp Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.

Đoàn đại biểu Bộ Tư Pháp Việt Nam, do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu, đã tham gia và có những đóng góp tích cực tại Diễn đàn quốc tế về tư pháp Cuba lần thứ V, diễn ra từ ngày 3-5/2.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ kinh nghiệm và những bài học thực tiễn trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam phục vụ sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh pháp luật phải dễ hiểu, dễ thực hiện, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, qua đó, tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi, thực sự mở đường cho kiến tạo và thúc đẩy phát triển.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau, việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hệ thống pháp luật cũng như thúc đẩy thực thi hiệu quả các điều ước và cam kết pháp lý quốc tế mà mỗi quốc gia là thành viên có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các quốc gia đang đứng trước những chủ đề mới, những không gian hợp tác rất rộng mở.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định sự cần thiết đưa hợp tác pháp luật và tư pháp trở thành bệ đỡ để cùng ứng phó với các thách thức pháp lý toàn cầu như tội phạm mạng, di cư, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và an ninh phi truyền thống.

Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình phát triển mới, học hỏi lẫn nhau trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật, qua đó xử lý hiệu quả hơn các vấn đề pháp lý toàn cầu, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và đoàn đã có các cuộc hội kiến với Bộ trưởng Tư pháp Cuba Rosabel Gamón Verde và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez.

Trong các cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã cập nhật những kết quả thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông báo rằng Đại hội đã xác định đột phá về thể chế và thực thi pháp luật là một trong những đột phá chiến lược quan trọng hàng đầu trong công cuộc phát triển đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định lại, trước sau như một, Bộ Tư pháp Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, góp phần củng cố ngày càng vững chắc quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Phía Cuba cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân Tối cao, nhất là về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, chuyển đổi số, hợp tác phát triển quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời đánh giá cao Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật đã được hai Chính phủ thống nhất trong thỏa thuận ký tháng 8/2025.

Cũng trong các cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh rằng Chương trình hợp tác tư pháp giai đoạn 2026-2027 khẳng định sự kế thừa và phát triển liên tục của quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Bộ, đóng góp chung vào mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và thủy chung son sắt giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.