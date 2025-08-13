“Việt Nam - Hành trình ký ức”: Khi ống kính gặp ngòi bút

(Ngày Nay) - Paris tối 12/8/2025, trong không gian ấm cúng của trụ sở Hội Tinh hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam), buổi ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ “Việt Nam – Hành trình ký ức” (Vietnam – Un voyage mémoriel) đã diễn ra như một cuộc gặp gỡ của ký ức và cảm xúc.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam. Buổi ra mắt sách có đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại diện các cơ quan truyền thông tại Pháp và đông đảo kiều bào, giới nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa...

Buổi giới thiệu sách còn có sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt: nghệ sĩ piano Anna Kavalerova và nghệ sĩ opera Sasha Verner. Cả hai đã cùng nhau trình bày bản Tiến quân ca – Quốc ca Việt Nam – với phong thái trang trọng và đầy tự hào, mang đến cho khán phòng một khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng, như gắn kết tất cả người tham dự trong tình yêu và niềm tự hào về Tổ quốc.

Cuốn sách ảnh "Việt Nam - Hành trình kí ức" được thực hiện bởi nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà văn Pháp Dominique de Miscault và Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà – nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam.

Hơn ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam, Dominique đã lưu giữ hàng trăm bức ảnh từ chuyến đi đầu tiên năm 1992, khi đất nước vừa mở cửa. Bà gọi Việt Nam là “quê hương thứ hai”, nơi bà gặp những con người từng trải qua nhiều gian khó nhưng vẫn tỏa ra sự ấm áp, nhân hậu. Với bà, mỗi bức ảnh là “một tấm gương ký ức”, phản chiếu một Việt Nam bình dị, đời thường nhưng giàu bản sắc.

TS Hoàng Thị Hồng Hà, khi tình cờ nhìn thấy kho ảnh ấy vào một ngày mùa Đông tại Paris, chị đã nhận ra đây không chỉ là những hình ảnh đẹp, mà còn là ký ức tập thể của một giai đoạn lịch sử. Bằng sự tinh tế của một nhà nghiên cứu, chị muốn để hình ảnh và chữ nghĩa cùng song hành – để người xem không chỉ “thấy” mà còn “hiểu” về đất nước qua bối cảnh, câu chuyện và giá trị văn hóa. Từ đó, ý tưởng về một cuốn sách ảnh song ngữ ra đời, kết hợp ống kính của Dominique và ngòi bút của TS Hà, tạo thành một đối thoại xuyên thời gian và không gian.

Quá trình thực hiện cuốn sách là hành trình đầy kiên nhẫn. Hàng trăm bức ảnh được chọn lọc, sắp xếp theo ba miền Bắc – Trung – Nam, phục chế những ảnh cũ, và viết lời bình song ngữ. Cả hai thống nhất rằng mỗi bức ảnh phải mang hai tầng ý nghĩa: giá trị nghệ thuật và chiều sâu văn hóa. Một số hình ảnh tiêu biểu như cầu Long Biên – biểu tượng vừa cổ kính vừa sống động, nơi hòa quyện lịch sử và nhịp sống; hay lễ Then giải hạn của người Tày – minh chứng cho sự phong phú của văn hóa vùng cao...

Buổi ra mắt sách đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Khánh Vân, một độc giả trẻ rời Việt Nam từ khi 4 tuổi, chia sẻ rằng tác phẩm đã “gợi lại những ký ức xúc động, giúp kết nối lại với cội nguồn”. Thùy Dương – sinh ra và lớn lên ở Việt Nam – bày tỏ sự thích thú khi được nhìn lại những hình ảnh của đất nước vào đầu những năm 1990. Với cô, đó là cơ hội để hình dung rõ hơn về không gian và nhịp sống của quê hương trong ký ức của gia đình.

Nhiều độc giả khác cũng bất ngờ trước vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng ít khi được thấy trên truyền thông. Ông Slawomir Broszkiewicz, bạn lâu năm của Dominique nhận xét: “Dominique đã cho chúng tôi thấy một Việt Nam rất đời thường – điều không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm".

Với Dominique, Việt Nam không chỉ là một vùng đất đã trải qua chiến tranh, mà còn là hình ảnh của hòa bình, nội lực và niềm tin bền bỉ. Còn với Hoàng Thị Hồng Hà, cuốn sách là một “tư liệu sống” để thế hệ trẻ, đặc biệt là người Việt xa quê, cảm nhận được mạch nguồn văn hóa và bản sắc dân tộc. Cả hai hy vọng tác phẩm sẽ hiện diện ở thư viện, bảo tàng, trường học, để góp phần lan tỏa tình yêu Việt Nam ra thế giới.

“Việt Nam – Hành trình ký ức” vì thế không chỉ là một cuốn sách ảnh. Nó là một hành trình của ánh nhìn và con chữ, nơi ống kính và ngòi bút gặp nhau để dựng nên cây cầu nối hai bờ ký ức – từ Việt Nam sang Pháp, từ quá khứ sang hiện tại, và từ trái tim tác giả đến trái tim người đọc.