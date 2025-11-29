Lưu giữ lời ru giữa nhịp sống đô thị

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - “Ru ca: Tiếng hát nuôi mình” là chương trình nhằm tiếp nối tinh thần chương trình hát ru và thai giáo bằng âm nhạc dân tộc được cố GS.TS Trần Văn Khê khởi xướng nhiều năm trước.
Nghệ nhân Kim Chi thể hiện bài hát ru "Con cò" đặc trưng miền Bắc
Nghệ nhân Kim Chi thể hiện bài hát ru "Con cò" đặc trưng miền Bắc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được Hội Ca cầm kết hợp Hội quán Các bà mẹ và Tinh văn diễn ca tổ chức vào chiều 29/11 tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (phường Xuân Hòa, TPHCM) nhằm lưu giữ lời ru giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Đến với chương trình, nhà xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ) và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã chia sẻ cảm xúc của bản thân trong việc lớn lên bằng lời ru của mẹ, của bà và tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc đầu đời của con bằng làn điệu hát ru.

Lưu giữ lời ru giữa nhịp sống đô thị ảnh 1

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy (trái) và nhà xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy (phải) giao lưu tại chương trình - Ảnh: Minh Khang

Chia sẻ về ý kiến cho rằng, hát ru có nhiều nội dung tiêu cực và bi quan – như: “Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai” hay “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay” – không còn thích hợp ru con trong thời hiện đại, tiến sĩ Phạm Thị Thúy cho rằng, hát ru cũng thể hiện phần nào nỗi lòng của người mẹ và trong xã hội xưa, người phụ nữ chịu nhiều áp lực đã dùng lời hát ru xoa dịu tâm hồn mình khi con đã ngủ. Tuy nhiên, vì là tâm trạng của người mẹ nên cũng không thiếu lời hát ru mang tâm tình tích cực, là những bài học luân lý đầu đời đến với con trẻ.

Lưu giữ lời ru giữa nhịp sống đô thị ảnh 2

Nghệ nhân Cao Minh Hiền (Hiền ru) có khả năng thể hiện bài hát ru của nhiều dân tộc - Ảnh: Minh Khang

Tại chương trình, mọi người cũng đã được thưởng thức những màn trình diễn hát ru của 3 miền Bắc, Trung, Nam do các nghệ nhân Kim Chi, Thu Thủy và Song Anh thể hiện. Đặc biệt, nghệ nhân Cao Minh Hiền đã mang đến 2 làn điệu hát ru của đồng bào H’Mong và Cao Lan với rất nhiều điểm tương đồng giai điệu hát ru của người Việt.

“Dù là bất cứ dân tộc nào ở đâu trên trái đất này thì cũng có làn điệu hát ru – những thanh âm tình cảm thương yêu đầu tiên kết nối tình mẹ con. Đừng để mai một đi tiếng hát ru thiêng liêng ấy!” – nghệ nhân Cao Minh Hiền bộc bạch.

Minh Khang
Ru ca: Tiếng hát nuôi mình

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
(Ngày Nay) - Giá vàng giao ngay tăng trong phiên 28/11, ghi nhận mức tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).