(Ngày Nay) - “Ru ca: Tiếng hát nuôi mình” là chương trình nhằm tiếp nối tinh thần chương trình hát ru và thai giáo bằng âm nhạc dân tộc được cố GS.TS Trần Văn Khê khởi xướng nhiều năm trước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được Hội Ca cầm kết hợp Hội quán Các bà mẹ và Tinh văn diễn ca tổ chức vào chiều 29/11 tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (phường Xuân Hòa, TPHCM) nhằm lưu giữ lời ru giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Đến với chương trình, nhà xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ) và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã chia sẻ cảm xúc của bản thân trong việc lớn lên bằng lời ru của mẹ, của bà và tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc đầu đời của con bằng làn điệu hát ru.

Chia sẻ về ý kiến cho rằng, hát ru có nhiều nội dung tiêu cực và bi quan – như: “Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai” hay “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay” – không còn thích hợp ru con trong thời hiện đại, tiến sĩ Phạm Thị Thúy cho rằng, hát ru cũng thể hiện phần nào nỗi lòng của người mẹ và trong xã hội xưa, người phụ nữ chịu nhiều áp lực đã dùng lời hát ru xoa dịu tâm hồn mình khi con đã ngủ. Tuy nhiên, vì là tâm trạng của người mẹ nên cũng không thiếu lời hát ru mang tâm tình tích cực, là những bài học luân lý đầu đời đến với con trẻ.

Tại chương trình, mọi người cũng đã được thưởng thức những màn trình diễn hát ru của 3 miền Bắc, Trung, Nam do các nghệ nhân Kim Chi, Thu Thủy và Song Anh thể hiện. Đặc biệt, nghệ nhân Cao Minh Hiền đã mang đến 2 làn điệu hát ru của đồng bào H’Mong và Cao Lan với rất nhiều điểm tương đồng giai điệu hát ru của người Việt.

“Dù là bất cứ dân tộc nào ở đâu trên trái đất này thì cũng có làn điệu hát ru – những thanh âm tình cảm thương yêu đầu tiên kết nối tình mẹ con. Đừng để mai một đi tiếng hát ru thiêng liêng ấy!” – nghệ nhân Cao Minh Hiền bộc bạch.