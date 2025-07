Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí xây dựng quan hệ thương mại cân bằng, ổn định và bền vững

(Ngày Nay) - Chiều 11/7, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR, Bộ Công an) đã ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử thông qua VNeID trên ví điện tử 9Pay.

(Ngày Nay) - Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 4,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, số ca tử vong hằng năm do nắng nóng tại Anh có thể tăng từ mức hiện tại 634 ca lên 10.317 ca vào thập niên 2050.