Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên của Cơ quan đầu tư quốc tế Hoa Kỳ

(Ngày Nay) - Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhận thấy nhiều cơ hội đầu tư đáng kể trong các lĩnh vực chiến lược tại Việt Nam như năng lượng, AI, trung tâm dữ liệu và công nghệ tài chính.

Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên hàng đầu Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) nhắm tới khi cơ quan này mở rộng hoạt động đầu tư trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn ngày 21/6 trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, bà Caroline Vik, Giám đốc Chính sách của DFC, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam và đánh giá đây là một thị trường đặc biệt hấp dẫn.”

DFC là cơ quan đầu tư quốc tế của Chính phủ Hoa Kỳ, cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua các hình thức như cho vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo hiểm rủi ro chính trị, bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ phát triển dự án tại các nước đang phát triển.

DFC ưu tiên các dự án mang lại tác động phát triển tích cực, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quyền con người và quyền lao động.

Bà Vik cho biết DFC đã nhận thấy nhiều cơ hội đầu tư đáng kể trong các lĩnh vực chiến lược tại Việt Nam như năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và công nghệ tài chính (fintech). DFC cũng muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào hạ tầng kết nối cáp quang biển và các trung tâm dữ liệu tại đây.

Theo Giám đốc Chính sách của DFC, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn là góp phần xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu tốt hơn đối với các vật liệu và công nghệ quan trọng.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm khoáng sản thiết yếu, dược phẩm và các chuỗi cung ứng công nghiệp then chốt như thiết bị viễn thông, chất bán dẫn, pin và nam châm - những lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều thế mạnh. Bên cạnh đó, DFC cũng dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Bà Vik cho biết Tập đoàn đang theo dõi sát các dự án hạ tầng trọng điểm do Chính phủ Việt Nam triển khai, đặc biệt là các cơ hội liên quan đến cảng biển, sân bay, các hành lang giao thông chiến lược, bao gồm đường sắt, và hạ tầng số.

Nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, bà Vik cho biết DFC mong muốn tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này và gia tăng quy mô đầu tư vào Việt Nam.

Về cách tiếp cận trong lựa chọn đối tác tại Việt Nam, bà Vik cho biết DFC tập trung vào những lĩnh vực mà các ưu tiên phát triển của Việt Nam có sự tương đồng với các mục tiêu đầu tư của tổ chức.

Ngoài ra, DFC cũng tìm kiếm các đối tác trong nước có năng lực, sở hữu những dự án khả thi về mặt thương mại, có khả năng mang lại lợi nhuận bền vững đồng thời đóng góp cho các mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các khoản đầu tư mang lại giá trị cho cả người nộp thuế Mỹ mà chúng tôi phục vụ cũng như cho người dân và Chính phủ Việt Nam,” bà Vik cho biết.

Giám đốc Chính sách của DFC cũng đánh giá tích cực những cải cách gần đây của Việt Nam, cho rằng cam kết thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ đã góp phần nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

“Tất cả những cải cách đó thực sự giúp Việt Nam trở thành một điểm đến tuyệt vời cho đầu tư nước ngoài,” bà Vik khẳng định, đồng thời cho biết DFC mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển của đất nước cũng như mở ra những cơ hội đầu tư mới.