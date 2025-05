Việt Nam-Nga hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dầu khí và công nghệ cao

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, sáng 11/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc tiếp một số doanh nghiệp tiêu biểu tại Liên bang Nga.

Tiếp ông Kudryashov Sergei Ivanovich, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Zarubezhneft, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, hợp tác năng lượng, dầu khí là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực dầu khí là minh chứng sống động cho sự kết tinh giữa trí tuệ, công nghệ Liên bang Nga và ý chí, khát vọng phát triển của Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Kudryashov Sergei Ivanovich, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Zarubezhneft cho biết Công ty Cổ phần Zarubezhneft là đối tác chiến lược của Liên bang Nga với hơn 40 năm kinh nghiệm đang hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Việt Nam (PVN) để thực hiện các dự án khai thác dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam và tại Liên bang Nga; khẳng định các dự án hợp tác đang được hai doanh nghiệp phối hợp triển khai rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông Sergey Kudrashov cũng cho biết hai bên hiện đang phối hợp phát triển các dự án khí thiên nhiên, dự án kho LNG nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khí hóa lỏng hiện đại phục vụ thị trường Việt Nam và khu vực, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và hydrogen xanh...

Lãnh đạo Zarubezhneft khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác bền vững và lâu dài với các đối tác Việt Nam, đồng thời đề nghị Tổng Bí thư tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Zarubezhneft mở rộng phạm vi hợp tác trên cơ sở hài hòa lợi ích và vì sự phát triển chung của hai nước.

Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hợp tác giữa Công ty Cổ phần Zarubezhneft và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Việt Nam (PVN) trong thời gian vừa qua, đồng thời ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Năng lượng Liên bang Nga nói chung và các công ty của Nga với các đối tác Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trên cơ sở pháp luật mỗi nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Tiếp ông Vladimir Yevtushenkov - nhà sáng lập Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema - một trong những công ty đầu tư tư nhân đa ngành hàng đầu tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu mà Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema đã đạt được trong thời gian qua tại Liên bang Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, y tế, nông nghiệp...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật với các doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu của Liên bang Nga, trong đó có Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema.

Bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Vladimir Yevtushenkov cho biết, Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema được thành lập vào năm 1993 và là một trong những doanh nghiệp đầu tư tư nhân đa ngành lớn nhất tại Liên bang Nga.

Lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, bán dẫn, thương mại điện tử, y tế, nông nghiệp, xây dựng, khách sạn và du lịch...

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema đã thông tin về các dự án mà Công ty đang triển khai tại Việt Nam và các dự án dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ông Vladimir Yevtushenkov nhấn mạnh AFK Sistema xác định Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên hàng đầu của Công ty tại khu vực và sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam luôn lắng nghe, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Liên bang Nga, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; đề nghị các bộ, ngành phía Việt Nam quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema để hỗ trợ Công ty sớm triển khai các dự án đầu tư có liên quan tại Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để AFK Sistema sớm triển khai các dự án hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bán dẫn, y tế, công nghệ cao... phù hợp với định hướng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp ông Yuri Maximo, đồng sáng lập Công ty Positive Technology, Tổng Bí thư hoan nghênh Công ty là điểm đến tiềm năng cho các dự án đầu tư hợp tác nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tổng Bí thư khẳng định, trong chuyến thăm chính thức lần này, hai nước đã kí kết nhiều văn kiện hợp tác trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, đây chính là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp và bộ ngành 2 nước phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Ông Yuri Maximo cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp và cho rằng, an ninh mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào mà là vấn đề toàn cầu. Nhấn mạnh khoa học công nghệ không ngừng phát triển, do đó ông Yuri Maximo cho biết Công ty luôn chú trọng cập nhật và đưa ra nhiều cách tiếp cận mới trong vấn đề đảm bảo an ninh mạng; qua đó thay đổi liên tục các sản phẩm dịch vụ khác biệt với thị trường.

Thông tin tới Tổng Bí thư về một số kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác với một số doanh nghiệp của Việt Nam thời gian qua, ông Yuri Maximo bày tỏ mong muốn Đảng Nhà nước Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để công ty tham gia vào một số dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Hoan nghênh cách tiếp cận về bảo đảm an ninh mạng của Công ty, Tổng Bí thư nhấn mạnh, với lợi thế được Nga hỗ trợ đào tạo tích cực cho hàng chục nghìn người Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ Công ty tìm hiểu thông tin và đối tác phù hợp ở Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Hội đồng Biển, nguyên Thư ký Hội đồng an ninh Nga Patrusev, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng nước Nga đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, tổ chức rất thành công Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng Bí thư cũng cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống V. Putin, cũng như các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Nga, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

Ông Patrusev vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và dự Lễ kỷ niệm, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, chúc mừng Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam tổ chức thành công kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhấn mạnh Nga luôn luôn tự hào đóng góp vào chiến thắng của nhân dân Việt Nam Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến.

Ông Patrusev cho biết, hai nước đã thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực Quốc phòng an ninh, y tế, mong muốn có thể hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực biển.

Cho biết về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng biển, ông Patrusev đề nghị Việt Nam hợp tác với Hội đồng biển, góp phần duy trì an ninh an toàn hàng hải tại Thái Bình Dương, tôn trọng luật pháp quốc tế; tham gia tổ chức diễn tập hải quân, cứu hộ cứu nạn, đóng tàu.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tình cảm của ông Patrusev với Việt Nam. Tổng Bí thư cơ bản nhất trí với những sáng kiến được đưa ra.

Nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để phát triển hợp tác trên lĩnh vực biển giữa hai nước, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục thảo luận đưa ra lịch trình cụ thể, cũng như ký kết các thỏa thuận hợp tác không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà toàn diện sang các lĩnh vực kinh tế biển, đóng tàu, logicstics, kết nối với hệ thống vận tải biển của Liên bang Nga, nghiên cứu khoa học, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.