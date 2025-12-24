Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1935/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn cho ông Vũ Minh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để chuyển công tác đến Thành ủy Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 1936/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giao ông Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lạng Sơn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn.

Tại Nghị quyết số 1937/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 7/12/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 1943/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn bộ tài liệu Khung kiến thức, kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hệ thống các cơ quan của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số"./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội công tác cán bộ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

