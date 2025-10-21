Việt Nam tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 21/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả Chỉ số Chuyển đổi số (Digital Transformation Index - DTI) năm 2024.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết, năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành và triển khai Bộ chỉ số DTI để đánh giá mức độ chuyển đổi số ở ba cấp: Bộ, tỉnh và quốc gia. DTI là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

DTI cấp quốc gia gồm 12 chỉ số chia thành 3 trụ cột chính với tổng điểm 1.000; trong đó Chính phủ số 400 điểm, Kinh tế số 300 điểm và Xã hội số 300 điểm.

DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột tương tự, gồm 8 chỉ số chính với 47 chỉ số thành phần. Trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung (nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số và an toàn thông tin mạng) chiếm phần lớn. Bên cạnh đó là nhóm chỉ số hoạt động (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số).

DTI cấp Bộ gồm 6 chỉ số chính, 31 chỉ số thành phần với tổng điểm 1.000, phản ánh đặc thù từng bộ, ngành trong triển khai chuyển đổi số.

Các chỉ số được thu thập và đánh giá hoàn toàn trực tuyến qua hệ thống dti.gov.vn, kết hợp giữa dữ liệu đo lường tự động và báo cáo thống kê có kiểm chứng. Cụ thể, DTI quốc gia có 33% chỉ số được đo lường tự động; DTI cấp bộ và cấp tỉnh có lần lượt 22,6% và 20% chỉ số đo lường tự động. Việc ứng dụng hệ thống đánh giá trực tuyến giúp đảm bảo tính minh bạch, khách quan và liên tục cập nhật trong toàn bộ quá trình.

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, DTI quốc gia năm 2024 đạt 0,7955, tăng 8,6% so với năm 2023 (0,7326). Đáng chú ý, trong năm 2024, Việt Nam đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, đứng thứ 71/193 quốc gia, cho thấy bước tiến rõ nét trong tiến trình xây dựng Chính phủ số.

Đối với khối bộ, từ ngày 1/3/2025, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không còn đầu mối cung cấp số liệu, dữ liệu (như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp). Hầu hết các bộ đều cung cấp không đầy đủ các số liệu, dữ liệu để thực hiện đánh giá DTI 2024. Do đó, sau khi tổng hợp kết quả đánh giá, Bộ Khoa học và Công nghệ không công bố kết quả DTI 2024 của khối Bộ.

Đối với cấp tỉnh, giá trị DTI năm 2024 đạt 0,6961, tăng 2,6% so với năm 2023. Cả ba trụ cột đều ghi nhận sự cải thiện đáng kể: Chính quyền số đạt 0,7582, tăng 4,7%; Kinh tế số đạt 0,7723, tăng 13,3%; Xã hội số đạt 0,7692, tăng 13,4%. Kết quả cho thấy các địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

Theo bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2024, Thủ đô Hà Nội ở vị trí thứ nhất với 4 chỉ số chính gồm Nhận thức số, Thể chế số, Hoạt động Kinh tế số và Hoạt động Xã hội số đều đứng đầu

Thành phố Huế đứng thứ hai, đạt điểm tối đa ở 3 chỉ số chính là Nhận thức số, Thể chế số, An toàn thông tin mạng và đứng top 2 về Hoạt động Chính quyền số.

Hải Phòng ở vị trí thứ ba với điểm tối đa ở Nhận thức số, Thể chế số, nằm trong top 3 về Hạ tầng số và Hoạt động Kinh tế số.

Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ tư, đạt điểm tối đa ở hai chỉ số Nhận thức số, Thể chế số, đứng top 4 về Hoạt động Kinh tế số và top 3 về Hoạt động Xã hội số.

Đáng chú ý, Thanh Hóa góp mặt trong top 5, đạt điểm tối đa ở 3 chỉ số chính là Nhận thức số, Thể chế số, Nhân lực số.

Cao Bằng, Quảng Trị và Hưng Yên là 3 địa phương đứng cuối bảng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành cập nhật, hoàn thiện Bộ chỉ số DTI tại Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ban hành ngày 3/4/2025. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm sự phù hợp với các nghị quyết, chỉ đạo mới của Trung ương và Chính phủ như Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP..., đồng thời tiệm cận với tiêu chí đánh giá quốc tế và phản ánh sát thực hơn hiệu quả cuối cùng của chuyển đổi số thay vì chỉ dừng lại ở mức độ triển khai.

Bộ tiêu chí DTI mới dự kiến được ban hành vào Quý IV/2025. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đánh giá DTI năm 2025 cho các bộ và 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, dự kiến công bố kết quả vào Quý I/2026.